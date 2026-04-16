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तो ये है PSL का स्टैंडर्ड! बल्लेबाजों की गफलत और फील्डर की 'बेवकूफी' पर लोग ले रहे मजे; VIDEO

Apr 16, 2026 11:01 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान सुपर लीग में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जो गली क्रिकेट तक में भी कभी-कभार ही देखने को मिलता होगा। बल्लेबाजों के बीच रन लेने को लेकर हां-ना के कन्फ्यूजन के बीच फील्डर की बेवकूफी। थ्रो करने के बजाय पहले दौड़कर आउट करने की कोशिश और बाद में दिशाहीन थ्रो। अब सोशल मीडिया यूजर्स इसके मजे ले रहे हैं। 

तो ये है PSL का स्टैंडर्ड! बल्लेबाजों की गफलत और फील्डर की 'बेवकूफी' पर लोग ले रहे मजे; VIDEO

पाकिस्तान सुपर लीग में बुधवार के मैच में बाबर आजम के शानदार प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई। उनके नाबाद अर्धशतक की बदौलत पेशावर जल्मी ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जो गली क्रिकेट तक में भी कभी-कभार ही देखने को मिलता है। फील्डर के पास बल्लेबाज को रनआउट करने का भरपूर मौका था लेकिन अपनी बेवकूफी से वो मौका गंवा देता है। सोशल मीडिया पर लोग इसके मजे ले रहे हैं। कोई क्वॉलिटी फील्डिंग का तंज कस रहा तो कोई पीएसएल के स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहा।

हुआ कुछ यूं कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बल्लेबाजी चल रही थी। अबरार अहमद और उस्मान तारिक क्रीज पर थे। वही तारिक जो अपने अलहदा बोलिंग ऐक्शन की वजह से चर्चा में रहते हैं और मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं।

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पेशावर जल्मी के गेंदबाज अली रजा के सामने स्ट्राइक पर अबरार अहमद रहते हैं। रजा कमर के ऊपर गेंद फेंकते हैं और वो नो बॉल करार दी जाती है। अब फ्री हिट था। अबरार अहमद उस गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाते हैं। वह बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को जैसे बल्ले से ढकेलते हैं। फील्डर ने तेजी से गेंद पकड़ा और इस दौरान उस्मान तारिक रन के लिए दौड़ जाते हैं। यहां रन था ही नहीं, लिहाजा अबरार ने उस्मान तारिक को लौटा दिया।

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उधर फील्ड गेंद पकड़ने के बाद बल्लेबाजों को रन आउट करने के लिए थ्रो करने के बजाय स्टंप की तरफ दौड़ लगा देता है। अभी वह स्टंप की तरफ पहुंचता उससे पहले ही बल्लेबाज क्रीज में आ चुका होता है। अब फील्डर नॉन स्ट्राइक पर थ्रो करता है। दिशाहीन थ्रो। उस्मान तारिक का रनआउट होना पक्का दिख रहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ।

बल्लेबाजों के हां-ना की गफलत और फील्डर की 'बेवकूफी' पर लोग सोशल मीडिया पर मजे भी ले रहे हैं। एक्स पर कोई जोकर्स लिख रहा तो कोई क्वॉलिटी फील्डिंग कहकर तंज कस रहा है। कुछ पीएसएल के स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहे तो कोई फील्डर को सस्ता जोंटी रोड्स कह रहा है।

मैच की बात करें तो कराची में खेले गए इस मुकाबले में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 154 रन बनाए थे। जवाब में पेशावर जल्मी ने सिर्फ 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। जल्मी की तरफ से बाबर आजम ने 51 गेंद में 71 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके लगाए। एरोन हार्डी 14 गेंद में 18 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहम्मद हैरिस ने 35 और कुसाल मेंडिस ने 21 रनों का योगदान दिया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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