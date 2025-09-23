This is the reason behind Shreyas Iyer leaving India A captaincy Makes surprising request to BCCI For West Indies Series तो ये है श्रेयस अय्यर के कप्तानी छोड़ने की वजह, WI सीरीज को लेकर BCCI से की चौंकाने वाली गुजारिश, Cricket Hindi News - Hindustan
तो ये है श्रेयस अय्यर के कप्तानी छोड़ने की वजह, WI सीरीज को लेकर BCCI से की चौंकाने वाली गुजारिश

श्रेयस अय्यर द्वारा भारत ए टीम की कप्तानी छोड़ने की वजह सामने आ गई है। उन्होंने लाल गेंद के क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। अय्यर ने साथ ही वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर बीसीसीआई से चौंकाने वाली गुजारिश की।

Md.Akram नई दिल्ली, पीटीआईTue, 23 Sep 2025 11:25 PM
मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को सूचित किया है कि पीठ में जकड़न के कारण वह इस समय लाल गेंद के क्रिकेट में होने वाली कड़ी मेहनत का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है।

30 वर्षीय श्रेयस ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रहे भारत ए के दूसरे चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट से नाम वापस ले लिया था और अब पता चला है कि उन्होंने लाल गेंद के क्रिकेट से अस्थायी ब्रेक ले लिया है। उन्हें भारत ए का कप्तान बनाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल ने यह पद संभाला।

ये भी पढ़ें:अय्यर इतना ही अच्छा है तो…अगरकर पर भड़का पूर्व कोच, पूछा बहुत तीखा सवाल

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘उन्होंने भारत ए टीम प्रबंधन को सूचित किया कि वह निजी कारणों से मुंबई गए हैं जबकि उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष को सूचित किया है कि उनकी पीठ फिलहाल प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट की कड़ी मेहनत का सामना करने की स्थिति में नहीं है।’’ दरअसल, श्रेयस ने अगरकर को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से आग्रह किया है। इससे पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने वाले श्रेयस का 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सत्र में खेलना संदिग्ध हो गया है।

ये भी पढ़ें:हकदार होने के बावजूद चयन...एशिया कप से बाहर होने पर श्रेयस ने तोड़ी चुप्पी

पीटीआई को पता चला है कि श्रेयस अब अपनी पीठ की आगे की जांच और उबरने की प्रक्रिया के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे। गौरतलब है कि श्रेयस अतीत में भी पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 811 रन बनाए। भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मैच अहमदाबाद और दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा।

