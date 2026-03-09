ये उनके लिए सजा नहीं… बांग्लादेश दौरे से सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी पर बोले पाकिस्तानी कोच माइक हेसन
पाकिस्तान के सीमित ओवरों के कोच माइक हेसन का कहना है कि बाबर आजम, साइम अयूब, नसीम शाह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बांग्लादेश में एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर करने को हाल में संपन्न टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन की सजा नहीं समझना चाहिए।
पाकिस्तान के सीमित ओवरों के कोच माइक हेसन का कहना है कि बाबर आजम, साइम अयूब, नसीम शाह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बांग्लादेश में एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर करने को हाल में संपन्न टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन की सजा नहीं समझना चाहिए।
पाकिस्तान के नॉकआउट चरण में जगह बनाने में नाकाम रहने के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे हेसन ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को युवा प्रतिभाओं को परखने के बहुत कम मौके मिले हैं और बांग्लादेश में श्रृंखला ऐसा ही मौका है।
हेसन ने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी को बाहर किया गया। हम बस इस श्रृंखला को इन होनहार खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका देने के तौर पर देख रहे हैं।’
हेसन ने कहा कि अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए वे देखना चाहते हैं कि उभरते हुए खिलाड़ी कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।
कोच ने कहा, ‘साहिबजादा फरहान ने टी20 में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत एकदिवसीय टीम में जगह बनाई है। शामिल हुसैन या माज सदाकत जैसे युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट और जूनियर टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।’
हेसन ने कहा, ‘यह श्रृंखला आसान नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश हमारे से अधिक एकदिवसीय क्रिकेट खेल रहा है। मैं इस श्रृंखला को इन नए खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देखता हूं।’
रविवार को पूर्व टेस्ट गेंदबाज सिकंदर बख्त ने जियो न्यूज पर कहा था कि विश्व कप टीम में प्रत्येक खिलाड़ी हेसन की पसंद का था।
पीसीबी अध्यक्ष के सलाहकार सिकंदर ने बताया कि उन्होंने चयन समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और कुछ खिलाड़ियों के चयन और रणनीति को लेकर उनकी और चयनकर्ता अलीम डार की विदेशी कोच के साथ बहस हुई थी।
उन्होंने कहा, ‘मेरी उनसे बहस हुई थी। अलीम ने भी अपनी बात रखी लेकिन बाकी चयनकर्ता चुपचाप बैठे रहे और हेसन के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया।’
पिछले हफ्ते 'जिओ सुपर' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टी20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में तनाव बढ़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कई खिलाड़ी मुख्य कोच माइक हेसन के काम करने के तरीके से नाखुश हैं।
कुछ खिलाड़ियों ने विश्व कप के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के सामने अपना असंतोष जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया, 'टूर्नामेंट के दौरान कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोच के व्यवहार की शिकायत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पीसीबी के अधिकारियों से संपर्क किया था।'
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हेसन के काम करने के सख्त तौरतरीके और खिलाड़ियों से बिना चर्चा के लिए गए उनके फैसलों से टीम का माहौल खराब हुआ है। उनमें बेचैनी है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'अंदरुनी जानकारी रखने वालों ने आरोप लगाया है कि उनके सख्त रवैये और बिना सलाह-मशविरा के लिए गए फैसलों से ड्रेसिंग रूम में खदबदाहट बढ़ा दी। आगे यह भी दावा किया गया कि अहम फैसलों को कप्तान तक से चर्चा के बिना ही लिया गया और हेसन अक्सर टीम मैनेजमेंट से जुड़े हर पहलुओं में दखल दे रहे थे।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें