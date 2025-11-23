ये हार इंग्लैंड की टीम को बहुत नुकसान पहुंचाएगी…पर्थ टेस्ट हारने पर खौला पूर्व कप्तान का खून
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज के दूसरे दिन अपनी टीम की हार पर बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि क्या इस नतीजे का कोई लंबे समय तक चलने वाला असर होगा? एशेज सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड हार गया।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अपनी टीम को जमकर कोसा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। अपनी टीम की हार पर माइकल वॉन ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि इस नतीजे का असर लंबे समय तक चलने वाला है। माइकल वॉन का मानना है कि पर्थ में इंग्लैंड की शर्मनाक हार उन्हें "नुकसान" पहुंचाएगी। माइकल ने अपनी टीम को बिना दिमाग वाली टीम भी करार दिया और कहा कि ऐसी टीम मुकाबला नहीं कर सकती। इंग्लैंड ने दोनों पारियों में खराब बल्लेबाजी की और फिर तेज सेंचुरी ट्रैविस हेड ने जड़कर मैच खत्म कर दिया।
माइकल वॉन ने कायो स्पोर्ट्स से कहा, “मुझे लगता है कि इस हार से इंग्लैंड को भारी नुकसान होगा। उन्हें यह डैमेज करेगा। बेन स्टोक्स को सच में समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है। हम साढ़े चार घंटे के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां उनकी टीम पहले से दबदबे वाली स्थिति में नहीं थी, लेकिन आप गेम पर कंट्रोल रख सकते थे। उनके पास (शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को हराने का) मौका था और वे इनिंग्स के आखिर में 12 रनों के भीतर 5 विकेट खो दिए।”
पूर्व दिग्गज ने आगे कहा, "उनके पास सच में कॉम्पिटिटिव होने के लिए टूल्स हैं, लेकिन आप बिना दिमाग के कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। आप सिर्फ एक ही तरह से नहीं खेल सकते, जो उन्होंने किया है, उससे वह जल्दी हार गए।" स्टोक्स ने अपनी टीम के अग्रेसिव अप्रोच का बचाव किया। उनका मानना था कि मुश्किल हालात से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका साबित हुआ है। स्टोक्स ने कहा, "जिन खिलाड़ियों को बीच में सफलता मिली, वे वही थे जो बॉलर्स का सामना करने और उन्हें उनकी लेंथ से बाहर करने के लिए काफी बहादुर थे।"
इंग्लैंड की टीम बैजबॉल क्रिकेट खेलकर सामने वाली टीमों को पस्त करने के लिए फेमस है, लेकिन इस मैच में उन्हें इसी तरह की क्रिकेट से ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने हराया। ट्रैविस हेड के लिए कोई भी दूसरा प्लान कप्तान बेन स्टोक्स और टीम मैनेजमेंट के पास नहीं था। जब तक इंग्लैंड प्लान बनाता, तब तक उन्होंने मैच खत्म कर दिया था।