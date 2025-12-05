Cricket Logo
एशेज: ये मजाक है, अस्वीकार्य है...स्टीव स्मिथ पर क्यों भड़के क्रिकेट एक्सपर्ट?

एशेज: ये मजाक है, अस्वीकार्य है...स्टीव स्मिथ पर क्यों भड़के क्रिकेट एक्सपर्ट?

संक्षेप:

स्टीव स्मिथ पर जानबूझकर मैच का कीमती समय बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। टेस्ट के पहले दिन 90 ओवर के बजाय सिर्फ 74 ओवर ही फेंके जा सके थे। ये हाल तब रहा जब डे-नाइट टेस्ट के खेल को आधे घंटे के लिए एक्सटेंड भी किया गया।

Dec 05, 2025 04:09 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एशेज सीरीज का अपना अलग ही रोमांच होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देते हैं। मैच में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए टीमें कई बार हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं- साम-दाम-दंड-भेद। ब्रिसबेन के बहुचर्चित गाबा के मैदान में दूसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान ने कुछ ऐसा किया कि उनकी आलोचनाएं हो रही हैं। कोई क्रिकेट एक्सपर्ट उनके काम को मजाक करार दे रहा तो कोई एकदम अस्वीकार्य बता रहा है।

स्टीव स्मिथ पर जानबूझकर मैच का कीमती समय बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। टेस्ट के पहले दिन 90 ओवर के बजाय सिर्फ 74 ओवर ही फेंके जा सके थे। ये हाल तब रहा जब खेल को आधे घंटे के लिए एक्सटेंड भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टेस्ट मैच में पूरे दिन के खेल में फेंके गए ये सबसे कम ओवर थे। बारिश या किसी अन्य बाधा की बात अलग है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम फील्डिंग सजाने में बहुत ज्यादा समय ले रही थी। इंग्लैंड के 9 विकेट गिर जाने के बाद तो लगातार फील्डिंग में बदलाव की जा रही थी और इसमें बहुत समय जाया हो रहा था। स्टीव स्मिथ की ये रणनीति और पैंतरेबाजी एक्सपर्ट्स को बिल्कुल भी रास नहीं आई।

फॉक्स क्रिकेट पर पूर्व क्रिकेटर साइमन कैटिच ने कहा, ‘सोचिए, हम आधा घंटा अतिरिक्त खेलने जा रहे उसके बाद भी हम 74 ओवर ही देखने जा रहे। ये मजाक से भी परे है, एकदम बकवास मजाक।’

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर स्टीवन फिन ने टीएनटी स्पोर्ट्स पर कहा, 'स्मिथ ने फील्ड सजाने में बहुत समय लिया और वह हर गेंद के बीच में फील्ड बदल रहे हैं।'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क वा ने कहा कि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य है। हमें पता है कि क्या करने की कोशिश हो रही थी। वह कोई ओवर खेलना नहीं चाहते थे...लेकिन तब अंपायर को दखल देना था, जब आप जानबूझकर खेल को धीमा करते हैं। कोई भी ये देख सकता था। अगर आपके पास आधा दिमाग हो तब भी आप इसे देख सकते हैं।'

