ये गिल को भविष्य में टी20 कप्तान बनाए जाने का इशारा...गावस्कर का यशस्वी पर टिप्पणी से इनकार

सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल को एशिया कप के लिए भारतीय दल में शामिल किए जाने और उपकप्तान बनाए जाने को अच्छा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये गिल को इशारा है कि भविष्य में आपको टी20 की भी कमान सौंपी जा सकती है। गावस्कर ने हालांकि यशस्वी जायसवाल को नहीं चुने जाने पर किसी टिप्पणी से इनकार किया।

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने यशस्वी जायसवाल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय दल में नहीं चुने जाने पर टिप्पणी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि टिप्पणी से सिर्फ विवाद ही पैदा होगा जो खिलाड़ी कभी नहीं चाहते हैं। उन्होंने शुभमन गिल को स्क्वाड में शामिल किए जाने और उन्हें उपकप्तानी सौंपने का भी समर्थन किया। लिटल मास्टर ने कहा ये गिल को एक इशारा भी है कि भविष्य में आपको टी20 टीम की भी कमान सौंपी जा सकती है।

गावस्कर ने कहा कि स्क्वाड का ऐलान होने से पहले लोग अपनी राय रख सकते हैं लेकिन एक बार जब उसका ऐलान हो जाए तो किसी खिलाड़ी के नहीं चुने जाने पर राय देने का कोई तुक नहीं हैं। इससे सिर्फ विवाद ही पैदा होता है जो खिलाड़ी कभी नहीं चाहते हैं।

'स्क्वाड का ऐलान हो गया, अब यह हमारी टीम है' गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, ‘आप मैच में सिर्फ 11 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं और स्क्वाड में 15 खिलाड़ी। कुछ को जगह नहीं मिलेगी...इस पर चर्चा का कोई तुक नहीं है कि ए या बी या सी को चुना जाना चाहिए था। अब यह हमारी टीम है। हम सभी की चयन से पहले अपनी राय हो सकती है लेकिन एक बार जब चयन समिति टीम चुन लेती है तो हमें उनका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए।’

गावस्कर को टी20 की भी कप्तानी सौंपने के पक्ष में गावस्कर सुनील गावस्कर टी20 में गिल की वापसी और उपकप्तान बनाए जाने से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके चयन का फैसला बहुत ही अच्छा है। गावस्कर ने कहा, 'उन्हें उपकप्तानी सौंपना भी एक तरह से उन्हें यह बताने का तरीका है कि भविष्य में आप टी20 टीम का भी नेतृत्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चुनाव है।'

टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे जायसवाल टी20 विश्व विजेता टीम का हिस्सा होने के बावजूद जायसवाल को एशिया कप के लिए नहीं चुना गया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में रहे शुभमन गिल को न सिर्फ स्क्वाड में रखा गया है बल्कि उन्हें उपकप्तान भी बनाया गया है।