इस विदेशी खिलाड़ी के चक्कर में संजू सैमसन और RR में मनमुटाव, कप्तान पीछे हटने को हुए मजबूर

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के रास्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सैमसन कई सालों से राजस्थान के कप्तान हैं। सैमसन और फ्रेंचाइजी में मनमुटाव का एक कारण विदेशी खिलाड़ी भी है।

संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले रास्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी से खुद को ट्रेड ट्रेड या रिलीज करने की गुजारिश की है। विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन 2013 में पहली बार आरआर से जुड़े और उन्हें 2021 में कप्तान बनाया गया। लंबे समय से आरआर का हिस्सा रहे सैमसन के नाता तोड़ने की चर्चाओं ने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय सैमसन और आरआर में मनमुटाव का एक कारण विदेशी खिलाड़ी भी है। यह प्लेयर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर हैं। बटलर को आरआर ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था।

दरअसल, सैमसन नहीं चाहते थे कि बटलर को रिलीज किया जाए। वह इंग्लिश खिलाड़ी को रिटेन करने के पक्ष में थे लेकिन कप्तान को फ्रेंचाइजी के फैसले की वजह से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। आरआर ने पिछले साल ऑक्शन से पहले कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें सैमसन के अलावा यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और शिमरोन हेटमायर थे। फ्रेंचाइजी ने बटलर की जगह विदेशी प्लेयर के रूप में वेस्टइंडीज के हेटमायर को रिटेन किया था। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आरआर और सैमसन के बीच कई मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक कारण मैनेजमेंट का बटलर को रिलीज करने का फैसला था। बटलर अब गुजरात टाइटंस (जीटी) में हैं।