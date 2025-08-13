This foreign player is one of the reason behind rift between Sanju Samson and RR captain was forced to step back इस विदेशी खिलाड़ी के चक्कर में संजू सैमसन और RR में मनमुटाव, कप्तान पीछे हटने को हुए मजबूर, Cricket Hindi News - Hindustan
विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के रास्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सैमसन कई सालों से राजस्थान के कप्तान हैं। सैमसन और फ्रेंचाइजी में मनमुटाव का एक कारण विदेशी खिलाड़ी भी है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 09:16 PM
संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले रास्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी से खुद को ट्रेड ट्रेड या रिलीज करने की गुजारिश की है। विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन 2013 में पहली बार आरआर से जुड़े और उन्हें 2021 में कप्तान बनाया गया। लंबे समय से आरआर का हिस्सा रहे सैमसन के नाता तोड़ने की चर्चाओं ने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय सैमसन और आरआर में मनमुटाव का एक कारण विदेशी खिलाड़ी भी है। यह प्लेयर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर हैं। बटलर को आरआर ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था।

दरअसल, सैमसन नहीं चाहते थे कि बटलर को रिलीज किया जाए। वह इंग्लिश खिलाड़ी को रिटेन करने के पक्ष में थे लेकिन कप्तान को फ्रेंचाइजी के फैसले की वजह से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। आरआर ने पिछले साल ऑक्शन से पहले कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें सैमसन के अलावा यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और शिमरोन हेटमायर थे। फ्रेंचाइजी ने बटलर की जगह विदेशी प्लेयर के रूप में वेस्टइंडीज के हेटमायर को रिटेन किया था। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आरआर और सैमसन के बीच कई मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक कारण मैनेजमेंट का बटलर को रिलीज करने का फैसला था। बटलर अब गुजरात टाइटंस (जीटी) में हैं।

ये भी पढ़ें:CSK ने ठुकराया RR का ऑफर! कप्तान सैमसन के बदले कर दी बहुत तगड़ी डिमांड

सैसमन ने बटलर को रिलीज करने के फैसले पर अफसोस भी जताया था। उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन से पहले स्टार स्पोर्ट्स से कहा था, ''बटलर को जाने देना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फैसलों में से एक रहा। इंग्लैंड सीरीज के दौरान मैंने डिनर पर उनसे कहा कि मैं अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूं। अगर मैं आईपीएल में एक चीज बदल सकता तो मैं हर तीन साल में खिलाड़ियों को रिलीज करने के नियम को बदल देता।'' हालांकि, सैमसन ने कथित मतभेदों पर चुप्पी बनाए रखी है। उन्होंने हाल ही में पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा कि राजस्थान रॉयल्स का सेटअप उनके लिए बहुत मायने रखता है।