वे झूठी कहानी को बनाए रखना चाहते हैं..., 'सैंडपेपरगेट कांड' पर वॉर्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गंभीर आरोप
उस्मान ख्वाजा की किताब में सैंडपेपरगेट के खुलासे के बाद डेविड वॉर्नर दूसरी बार सामने आए हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह बयान पैट कमिंस के 70 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेस के अगले दिन आया है।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा सब्र के कुछ अंश ऑस्ट्रेलियाई अखबार पर पब्लिश होने के बाद 2018 में हुए सैंडपेपरगेट कांड के बारे में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इस किताब के एक चैप्टर में उस्मान ख्वाजा ने साफ शब्दों में लिखा कि केपटाउन टेस्ट में बॉल टैंपरिंग के बारे में सिर्फ तीन खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि पूरी टीम को जानकारी थी। उनके इस आरोप को डेविड वॉर्नर का समर्थन मिला। हालांकि, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि वह 2021 में दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उस्मान ख्वाजा के आरोपों को सिरे से खारिज किया। हालांकि, यह मामला यहीं पर शांत होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में 1 साल के बैन की सजा झेल चुके तत्कालीन उप-कप्तान डेविड वॉर्नर ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और इस बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर सिर्फ कुछ लोगों को फंसाने और फेक नैरिटिव फैलाने का आरोप लगाया है।
फेक नैरेटिव को बनाए रखना चाहता है CA
डेविड वॉर्नर ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा सैंडपेपर गेट पर की गई जांच को घटिया करार देते हुए फेक नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इस झूठी कहानी को बनाए रखना चाहते हैं हैं कि गेंदबाजों को तुछ नहीं पता था। उनके द्वारा किया गया यह काम बहुत कुछ छिपाने की कोशिश जैसा लगता है। मिचेल स्टार्क ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा- "जहां तक मुझे पता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 की अपनी जांच में जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क या नाथन लियोन का इंटरव्यू नहीं लिया था। अगर यह सच है तो CA यह कैसे कह सकता है कि गेंदबाजों को कुछ पता नहीं था?" उन्होंने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा- "ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही तय कर लिया था कि वे किसे दोषी ठहराना चाहते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए एक घटिया जांच की। अब वे इसी झूठी कहानी या नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं कि गेंदबाजों को कोई जानकारी नहीं थी। यह सब कुछ छिपाने की कोशिश जैसा लगता है।"
2018, केपटाउन टेस्ट में हुआ था यह कांड
बता दें कि सैंडपेपरगेट कांड साल 2018 में साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई चार मैचों की सीरीज के दौरान तीसरे टेस्ट मैच जो केपटाउन में खेला गया था में हुआ था। इसमें गेंद के साथ छेड़छाड़ करते ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बैनक्राफ्ट को कैमरों पर देखा गया था। बैनक्रॉफ्ट के अलावा कप्तान स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर को भी इस केस में दोषी माना गया था और बैन लगा था। हालांकि, अब 8 साल बाद ख्वाजा ने यह खुलासा किया कि ये तीन खिलाड़ी तो बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। अगर दोषी कोई था तो पूरी टीम थी, कोई तीन खिलाड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा- कि इस घटना में हम सब शामिल थे, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानकारी थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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