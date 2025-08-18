उनको खुद को नहीं पता...बाबर आजम को बाहर करने पर चयनकर्ताओं पर भड़के मियांदाद

जावेद मियांदाद ने एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम को शामिल नहीं किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्हें खुद नहीं पता, वे बाबर आजम जैसे महान खिलाड़ी का चयन कर रहे हैं।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 सदस्यों वाले स्क्वाड से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पत्ता कट गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को स्क्वाड का ऐलान किया। सलमान आगा कप्तानी करेंगे। बाबर आजम और रिजवान की टीम से छुट्टी पर बहस छिड़ गई है। इस बीच अपने दौर के दिग्गज बल्लेबाज रहे जावेद मियांदाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह चयनकर्ताओं पर बरसते नजर आ रहे हैं।

मियांदाद ने कहा कि बाबर आजम महान खिलाड़ी हैं। चयनकर्ताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'उनको खुद को नहीं पता। उन्होंने क्रिकेट खेली है? जो जिस लेवल पे क्रिकेट खेली है, वो सिलेक्शन कर रहे हैं बाबर आजम की। उसको क्या नजर आएगा? बाबर आजम एक महान खिलाड़ी है। क्रिकेट में उतार-चढ़ाव होते हैं। उसके लिए बंदे होते हैं...ट्यूनिंग करनी पड़ती है। क्रिकेट रेडियो की तरफ है- आपको स्टेशन पकड़ना होता है। जब आप विकेट पर जाते हो, बोलर आता है, आप सोचते हो- हां, मैं यह कर सकता हूं।'

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में हो रहा है। 28 सितंबर को फाइनल होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं जिसमें भारत, यूएई और ओमान भी हैं।

एशिया कप से पहले पाकिस्तान इस महीने एक त्रिपक्षीय सीरीज भी खेलेगा जिसमें यूएई और अफगानिस्तान हिस्सा लेंगे। यह ट्राई-सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगी। पाकिस्तान ने त्रिपक्षीय सीरीज और एशिया कप दोनों के लिए ही 17 सदस्यों वाले दल का ऐलान किया है।