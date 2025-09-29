शर्म इनको आती नहीं! बेशर्मी क्या होती है वो मोहसिन नकवी के इस X पोस्ट से समझिए

बेशर्मी क्या होती है और किस हद तक हो सकती है, इसे समझना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को देख लीजिए। पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल चुरा लिए। अब भारत के साथ युद्धों में पाकिस्तान की जीत का हास्यास्पद दावा भी कर रहे।

बेशर्मी क्या होती है, इसे समझना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को देख लीजिए। पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम की ट्रॉफी और मेडल चुरा लिए। अब भारत के साथ युद्धों में पाकिस्तान की जीत का हास्यास्पद दावा कर रहे। गनीमत है कि मैच का लाइव टेलिकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग होती है नहीं तो ये ट्रॉफी चोर ये तक दावा कर देते कि पाकिस्तान ने एशिया कप जीत लिया है! अब इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहेंगे कि भारत के साथ युद्ध में 93000 सैनिकों का सरेंडर करने वाले पाकिस्तान का एक बड़बोला बयानबहादुर भारत को हर युद्ध में हराने का दावा कर रहा है।

मोहसिन नकवी पीसीबी के साथ-साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं। वह पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री भी हैं। भारतीय टीम की विजेता ट्रॉफी और मेडल चुराने के बाद नकवी ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसे देखकर हंसी भी आएगी और पाकिस्तानियों पर तरस भी। आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है! बार-बार पिटो, बार-बार पीटो, जमीन सूंघों उसके बाद झाड़-पोछकर खड़े हो और बोलो- मैंने तो हरा दिया। मैंने तो हरा दिया। विलियम शेक्सपियर जिंदा होते तो ऐसे करेक्टर को अपने नाटकों में विदूषक जरूर रखते!

नकवी ने ये हास्यास्पद दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट के जवाब में किया जिसमें पीएम ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी थी।

पीएम मोदी ने एशिया कप में भारत की जीत के बाद देर रात बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही- भारत जीता। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।'

पीएम मोदी के इस ट्वीट और ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र से मोहसिन नकवी तिलमिला गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नकवी ने भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी भी दी थी। ये बात अलग है कि भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और वहां के डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से सीजफायर की गुहार लगाने लगे। तब भारत सीजफायर की बात मान ली लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। पाकिस्तान ने आगे फिर कभी दुस्साहस किया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी हो जाएगा।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और यहां तक कि धर्मस्थलों तक को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान के कई एयरबेस समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पाकिस्तान थर्रा गया। उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। कई एयरबेस तबाह हो गए। उसके बाद वह सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अब मोहसिन नकवी की बेशर्मी देखिए कि भारत के साथ हर जंग में पाकिस्तान की जीत का हास्यास्पद दावा कर रहे हैं।

नकवी ने पीएम मोदी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अपने मसखरेपन का परिचय दिया। उन्होंने लिखा, 'अगर युद्ध ही आपके गर्व का पैमाना है तो इतिहास में पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी 'शर्मनाक हारें' दर्ज हैं। कोई क्रिकेट मैच उस सच को दोबारा नहीं लिख सकता। खेल में युद्ध को लाना सिर्फ बेचैनी और खेल भावना का अपमान दिखाता है।' नकवी का एक्स अकाउंट पहले ही उनके जहरीले बयानों की वजह से भारत में बैन है।

1948 से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के साथ हर जंग और लड़ाई में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के एक मंत्री का ये बोल है। ये उस पाकिस्तान की भाषा है जिसको भारत ने 1971 के जंग में दो टुकड़े कर दिए थे। जिसके 93 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये उस पाकिस्तान की भाषा है जो 1948 में मात खाया, 1965 में मुंह की खाई, 1971 में जिसके दो टुकड़े हो गए, 1999 में करगिल में दुम दबाकर भागे और युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शव तक को लेने से इनकार कर दिया। तब भारतीय सेना ने सैन्य सम्मान के साथ दुश्मन देश के सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। ये उस पाकिस्तान की भाषा है जो ऑपरेशन सिंदूर में चंद घंटों की कार्रवाई में ही जमीन पर आ गया और सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।