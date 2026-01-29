इतनी हिम्मत ही नहीं है; विश्व कप पर पाकिस्तान की गीदड़भभकी की अजिंक्य रहाणे ने उड़ाई खिल्ली

Cricket Logo
Jan 29, 2026 12:21 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की गीदड़भभकी दे रहे पाकिस्तान पर अजिंक्य रहाणे ने उसकी खिल्ली उड़ाई है। उन्हों कहा है कि पाकिस्तान में ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का बहिष्कार करना आसान नहीं होता।

क्रिकबज पर रहाणे ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। उनके पास हिम्मत ही नहीं है।'

पाकिस्तान की पैंतरेबाजी

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेगा या नहीं। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं कि अगर वह विश्व कप में खेलता है तो उसके खिलाड़ी बांग्लादेश को लेकर आईसीसी के फैसले का विरोध जताने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरेंगे।

टी20 विश्व कप से बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसके समर्थन में वर्ल्ड कप के बायकॉट की गीदड़भभकी दे रहा है। बांग्लादेश भारत में अपने वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने पर अड़ा हुआ था और अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कराने की मांग कर रहा था। आईसीसी ने उसकी ये मांग ठुकरा दी तो उसने वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया। अब आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया है।

टी20 विश्व कप से क्यों कटा बांग्लादेश का पत्ता?

आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के स्क्वाड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश ने विश्व कप को लेकर नखरे दिखाए थे। उस नखरे की कीमत उसे बिना एक भी मैच खेले विश्व कप से बाहर होकर चुकानी पड़ी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, फैंस और पत्रकारों को भारत में खतरा बताया था लेकिन आईसीसी ने इसे आधारहीन पाया।

बांग्लादेश मसले पर आईसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी और बाकायदा वोटिंग के जरिए फैसला हुआ। बीसीबी के रुख के पक्ष में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही वोट दिया, जबकि बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स ने खिलाफ में वोट दिया था।

पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस बरकरार

बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर किए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी अटकलें लगने लगीं कि पाकिस्तान भी टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने से पीछे हट सकता है। अगर वह पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं भी करता है तो भारत के खिलाफ कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले मैच का बायकॉट कर सकता है। पीसीबी ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और उसने पाकिस्तानी सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की है।

इस हफ्ते सोमवार को पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप को लेकर पाकिस्तान अपने आखिरी फैसले के बारे में शुक्रवार या अगले सोमवार को बताएगा।

