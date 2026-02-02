T20 World Cup से पहले मचा बवाल, मदन लाल बोले- पाकिस्तान और बांग्लादेश बर्बाद हो जाएंगे
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB बांग्लादेश का समर्थन करके अपने ही क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने भारत से मैच खेलने से मना किया है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन ने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को जमकर लताड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार और बोर्ड मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को बुरी तरह बर्बाद करने पर तुले हैं। बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा है, जिसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। पाकिस्तान सरकार ने एक फरवरी को ऐलान किया है कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस समय सही काम न करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एएनआई से बात करते हुए मदन लाल ने कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार या PCB, वे सभी अपने ही क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। किसी को सही सोचने के लिए वहां होना चाहिए। वे इस समय सही नहीं सोच रहे हैं। वे बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप बांग्लादेश को सपोर्ट करते रहें। यह हमारा काम नहीं है। आखिर में, बांग्लादेश को नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा।"
मदन लाल ने आगे कहा, "मुख्य बात यह है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वे क्रिकेट के लिए सबसे बड़े देश हैं, उन्हें भीड़ मिलेगी, उन्हें सारी स्पॉन्सरशिप मिलेगी।" उधर, आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि उन्हें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट और पूरी देश की क्रिकेट इकॉनमी इस फैसले से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आईसीसी एक या दो नहीं, बल्कि पांच बड़े प्रतिबंध पाकिस्तान क्रिकेट पर लगा सकती है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होना है, लेकिन इससे पहले बखेड़ा शुरू हो गया है।
आपको बता दें, इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं और ग्रुप स्टेज में दोनों के बीच एक मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार 15 फरवरी को शेड्यूल है, लेकिन इस मैच पर अब काले बादल मंडरा रहे हैं। आईसीसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इस समय ब्रॉडकास्टर्स की है, जो आईसीसी और पीसीबी पर मैच के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा।