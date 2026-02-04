Cricket Logo
T20 वर्ल्ड कप में 50 रन के अंदर ढेर हो चुकी हैं ये टीमें; ये हैं टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे छोटे 5 स्कोर

संक्षेप:

T20 वर्ल्ड कप में 3 टीमें ऐसी हैं, जो 50 रन के अंदर ढेर हो चुकी हैं। दो टीमें तो दो-दो बार 50 रनों से पहले आउट हो चुकी हैं। एक बार फिर से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए इतिहास के सबसे छोटे 5 स्कोर कौन से हैं।

Feb 04, 2026 09:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 को शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व कप खेला जाना है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि वह कौन सी टीमें हैं, जो 50 रनों के भीतर इस मेगा इवेंट में ढेर हो गई हैं। 2 टीमें तो ऐसी हैं, जो एक नहीं, बल्कि 2-2 बार टी20 विश्व कप में 50 रनों से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई हैं। हालांकि, कोई बड़ी टीम या फुल मेंबर नेशन इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे छोटे 5 स्कोर कौन से हैं? इसके बारे में आप इस स्टोरी में जान लीजिए।

टी20 वर्ल्ड कप को शुरू हुए करीब 19 साल बीत चुके हैं। साल 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप खेला गया था। हालांकि, 2014 के संस्करण तक एक बार भी कोई टीम 50 या इससे कम के स्कोर पर ऑलआउट नहीं हुई थी, लेकिन नीदरलैंड की टीम 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 39 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद 4 और बार टीमें 50 से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई हैं। हैरानी की बात ये है कि नीदरलैंड ने 2021 के टी20 विश्व कप में भी 50 का कम का स्कोर बनाया हुआ है।

लिस्ट में सबसे ऊपर युगांडा की टीम है, जिसने 2024 के टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 रन बनाए थे और पूरी टीम ऑलआउट हो गई। इतने रन नीदरलैंड की टीम ने 2014 में बनाए थे। 2024 में युगांडा की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी। युगांडा एकमात्र टीम है, जो दो बार 40 या इससे कम के स्कोर पर टी20 विश्व कप में ऑलआउट हुई है। लिस्ट में चौथे नंबर पर नीदरलैंड है, जिसने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ महज 44 रन बनाए थे। पांचवें पायदान पर ओमान की टीम है, जो 2024 के टी20 विश्व कप में 44 रनों पर ढेर हो गई थी।

T20 World Cup के 5 सबसे छोटे स्कोर

युगांडा 39 रन बनाम वेस्टइंडीज – 2024

नीदरलैंड 39 रन बनाम श्रीलंका – 2014

युगांडा 40 रन बनाम न्यूज़ीलैंड – 2024

नीदरलैंड 44 रन बनाम श्रीलंका – 2021

T20 World Cup 2026
