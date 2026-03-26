इन IPL टीमों ने जीतने से ज्यादा हारे हैं मैच, विराट कोहली की RCB का रिकॉर्ड होश उड़ा देगा
आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। हम आईपीएल के इतिहास की वो टीम लेकर आए हैं जिन्होंने जितने मैच जीते हैं उससे ज्यादा हारे हैं।
IPL 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। इस रंगारंग लीग के 19वें सीजन का आगाज होने से पहले हम आपके लिए लगातार रोमांचक आंकड़े लेकर आते रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जान आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम आपको आज उनका टीमों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में जितने मैच जीते नहीं है, उससे ज्यादा हारे हैं। जी हां, इस लिस्ट में दो टीमों के बीच तो कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का तो हार/जीत का रिकॉर्ड बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। आईए एक नजर इस रिकॉर्ड पर डालते हैं-
दिल्ली कैपिटल्स के नाम रिकॉर्ड
दिल्ली कैपिटल्स के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड है। 2008 से आईपीएल का हिस्सा रहीं दिल्ली आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। इस टीम ने अभी तक 266 मैच खेले हैं, जिसमें 118 में उन्हें जीत मिली है, वहीं 140 में हार का सामना करना पड़ा है। डीसी के 5 मुकाबले इस दौरान टाई रहे हैं, वहीं 3 का रिजल्ट नहीं निकल पाया।
पंजाब किंग्स दे रही है कड़ी टक्कर
IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने के मामले में पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स को कड़ी टक्कर दे रही है। दिल्ली ने जहां अभी तक 140 बार हार का मुंह देखा है, वहीं पंजाब 139 मुकाबले हार चुका है। पंजाब ने आईपीएल में 2008 से लेकर अभी तक 263 मैच खेले हैं, जिसमें 119 में उन्हें जीत मिली है।
इन टीमों का नाम भी लिस्ट में
आईपीएल के इतिहास में जीतने से ज्यादा हारने वाली टीमों की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमों के नाम भी शामिल हैं। RR ने 236 में से 114 मैच जीत हैं, वहीं 115 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं SRH ने 196 में 98 मैच गंवाए हैं, जबकि 93 में ही उन्हें जीत मिली है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 50-50 रिकॉर्ड
आरसीबी का हार जीत का रिकॉर्ड एकदम बराबरी पर चल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में अभी तक खेले 271 में से 132 जीते हैं और इतने ही मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु के तीन मुकाबले टाई हुए हैं, जबकि 4 के नतीजे नहीं निकल पाए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें