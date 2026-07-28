लॉर्ड्स ODI मैच में बने थे ये 5 रिकॉर्ड, सामने आए आंकड़े; रोहित शर्मा ने भी रचा था इतिहास
लॉर्ड्स में खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच में एक या दो नहीं, बल्कि 5 बड़े रिकॉर्ड बने। इनमें से एक रिकॉर्ड तो खुद भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। वे पहले भारतीय बने हैं, जिन्होंने ओडीआई शतक यहां जड़ा है।
लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जुलाई 2026 को खेला गया था। उस मैच में वैसे तो कई रिकॉर्ड बने, लेकिन 5 बड़े रिकॉर्ड का असली लेखा-जोखा अब सामने आया है। वह मैच सीरीज डिसाइडर था, जो हाई स्कोरिंग रहा। आखिरी मैच को मेजबान इंग्लैंड ने जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। वहीं, अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो लिस्ट में रोहित शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने इतिहास रचा था।
1. लॉर्ड्स में सबसे बड़ी पारी ODI क्रिकेट में
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के दौरान सबसे बड़ी पारी भी लॉर्ड्स में अब तक खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैचों में बेन डकेट की रही, जिन्होंने 141 रन भारत के खिलाफ बनाए थे। रोहित शर्मा उस रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। इससे पहले विव रिचर्ड्स ने वर्ल्ड कप 1979 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 138 रन इस मैदान पर बनाए थे। इतने ही रन रोहित ने भी इस मैच में बनाए।
2. रोहित शर्मा पहले भारतीय शतकवीर
लॉर्ड्स में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का शतक इस मुकाबले से पहले नहीं था। रोहित शर्मा ने 138 रनों की पारी खेलकर ओनर्स बोर्ड पर अपना नाम लिखवाया। रोहित की सेंचुरी से पहले सौरव गांगुली की 2004 में खेली गई 90 रनों की पारी यहां किसी भी भारतीय की वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी थी।
3. सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर
लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर भी वनडे इंटरनेशनल मैच में इसी मैच में आया। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए, जबकि भारत 360 रनों तक पहुंचा। दोनों ही स्कोर इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में अब टॉप 2 सबसे बड़े स्कोर हो गए हैं। इंग्लैंड ने 334 रन 1975 में वर्ल्ड कप 1975 के पहले ही मैच में बनाए थे। 51 साल के बाद वो रिकॉर्ड टूटा था।
4. लॉर्ड्स में एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन
लंदन के लॉर्ड्स में एक वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन भी इसी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के दौरान बने। 747 रन दोनों टीमों ने मिलकर बनाए, जो इस मैदान का रिकॉर्ड है। इस मैदान पर इससे पहले कोई भी मैच 700 रनों तक नहीं पहुंच पाया था।
5. सबसे बड़ी साझेदारी
बेन डकेट और जैकब बेथेले के बीच इंडिया के खिलाफ पहले विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी हुई थी। लॉर्ड्स में किसी भी वनडे मैच में यह सबसे बड़ी साझेदारी ओपनर्स के द्वारा रही। 1980 में ज्योफ्री बायकॉट और पीटर विली के बीच 135 रनों की साझेदारी ओपनर्स के तौर पर लॉर्ड्स वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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