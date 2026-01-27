टी-20 विश्व कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं ये 5 खिलाड़ी, नाम जानकर नहीं होगा यकीन
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहे हैं। क्रिकेट फैंस के बीच इस विश्व कप को लेकर अभी से काफी उत्साह है। इस बीच उन खास खिलाड़ियों की चर्चा भी तेज हो गई है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग देशों की जर्सी पहनकर टी20 वर्ल्ड कप खेला है। कौन हैं ये खिलाड़ी आगे हम बताते हैं।
इस सूची में सबसे अनुभवी नाम 41 साल के ऑलराउंडर रोलोफ वेन डर मिर्वे का है। मिर्वे ने साल 2009 में पहले साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप खेला और फिर 2022 व 2024 में नीदरलैंड्स की टीम का प्रतिनिधित्व किया। न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार कोरी एंडरसन ने 2016 में कीवी टीम के लिए खेलने के बाद 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका की ओर से मैदान संभाला था। यह अमेरिकी क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर डेविड वीजे अब नामीबिया क्रिकेट का मुख्य चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने 2016 का टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका के लिए खेला। उसके बाद के सीजन नामीबिया के लिए खेलकर अपनी नई टीम को मजबूती दी।
सूची में दो अन्य नाम डर्क नैनेस और मार्क चैपमैन के हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दो अलग-अलग देशों के लिए विश्व कप में अपने योगदान दिया। डर्क नैनेस ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के बाद 2010 और 2014 में नीदरलैंड्स की जर्सी पहनी थी। वहीं, मार्क चैपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हांगकांग (2014, 2016) से की थी, लेकिन बाद में वे न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई हुए और अब वे कीवी टीम के मध्यक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं।
दो देशों से विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची
वेन डर मिर्वे- साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड
कोरी एंडरसन- न्यूजीलैंड, अमेरिका।
डेविड वीजे- साउथ अफ्रीका, नमीबिया।
मार्क चैपमैन- हांगकांग, न्यूजीलैंड
डर्क नैनेस- ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड
बता दें कि साल 2026 के टी-20 विश्व कप का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। इस विश्व कप में एक तरफ जहां भारत से लगातार दूसरा विश्व कप जीतने और घर में किसी भी टीम द्वारा पहली बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा, वहीं दूसरी टीम के पास भी इस विश्व स्तरीय खिताब को अपने नाम करने का अवसर होगा।