IPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचेगी ये 4 टीमें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कर दी भविष्यवाणी
अभिनव मुकुंद ने पहला नाम डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंलुरु का लिया। आरसीबी ने पिछले साल ही ट्रॉफी का सूखा खत्म कर आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाया था। फाइनल में उन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर 17 साल बाद ट्रॉफी उठाई थी।
आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले से होना है। 19वें सीजन की शुरुआत भी अभी नहीं हुई है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने प्लेऑफ में पहुंचने वाली चार टीमों को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। अभिनव मुकुंद ने यह भविष्यवाणी एबी डी विलियर्स के यूट्यूटब चैनल पर की। उनकी चार टीमों में से तीन टीमें पिछले सीजन भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में कामयाब रही थी। आईए जानते हैं इन टीमों के नाम-
अभिनव मुकुंद ने पहला नाम डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंलुरु का लिया। आरसीबी ने पिछले साल ही ट्रॉफी का सूखा खत्म कर आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाया था। फाइनल में उन्होंने पंजाब किंग्स को हराकर 17 साल बाद ट्रॉफी उठाई थी। आरसीबी इस सीजन अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी।
दूसरी टीम के रूप में उन्होंने पिछले साल की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स को ही चुना। पंजाब किंग्स का पिछला सीजन नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में शानदार रहा था। हालांकि वह फाइनल का आखिरी पड़ाव पार करने में कामयाब नहीं रहे थे। पंजाब की टीम 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी।
अभिनव मुकुंद ने आरसीबी और पीबीकेएस के अलावा अन्य दो टीमों के रूप में 5-5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को चुना। एमआई पिछले सीजन भी प्लेऑफ में पहुंची थी, मगर सीएसके का प्रदर्शन पिछले दो सीजन से निराशाजनक रहा है। हालांकि इस सीजन उनकी पूरी टीम लगभग-लगभग बदली है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह अपना 6ठा खिताब जीत सकती है।
चेन्नई सुपर किंग्स 2023 में तो मुंबई इंडियंस 2020 में आखिरी बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही थी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें