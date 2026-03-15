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इस सीजन जी भरकर देख लीजिए वरना आंखें तरस जाएंगी, IPL 2026 के बाद संन्यास ले सकते हैं ये 4 दिग्गज

Mar 15, 2026 04:02 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के बाद महेंद्र सिंह धोनी की विदाई पक्की मानी जा रही है। वे इस सीजन के खत्म होते ही क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। उनके अलावा तीन और खिलाड़ियों के भी संन्यास की संभावना बन रही है। देखिए लिस्ट।

इस सीजन जी भरकर देख लीजिए वरना आंखें तरस जाएंगी, IPL 2026 के बाद संन्यास ले सकते हैं ये 4 दिग्गज

टी-20 विश्व कप की समाप्ति के बाद अब आईपीएल के 19वें संस्करण को शुरू होने में दो हफ्ते से भी कम का समय बचा है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। पहला मुकाबला पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। लंबे अंतरराल के बाद क्रिकेट की फील्ड पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज क्रिकेटर दिखाई देंगे। आईपीएल 2026 कुछ खिलाड़ियों के लिए आखिरी साल हो सकता है और इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल है। आइए आज हम आपको महेंद्र सिंह धोनी सहित उन 4 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिनके आईपीएल 2026 के बाद लीग को अलविदा कहने की संभावना है।

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महेंद्र सिंह धोनी (CSK)

महेंद्र सिंह धोनी अब 44 साल के हो गए हैं और हो सकता है यह आईपीएल सीजन उनका आखिरी सीजन हो। ऐसा कई कारणों से लगता है। एक तो महेंद्र सिंह धोनी की अब फिटनेस उस तरह की नहीं रह गई है। पिछले सीजन भी उन्होंने बहुत कम बल्लेबाजी की थी और सिर्फ विकेटकीपिंग और कप्तानी करते नजर आए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में संजू सैमसन को टीम में शामिल कर लिया है। संजू इस साल आईपीएल में सीएसके के लिए ना सिर्फ बल्लेबाजी करते दिखेंगे, बल्कि हो सकता है विकेटकीपिंग करते भी दिखें। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह आईपीएल का आखिरी सीजन हो सकता है।

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ईशांत शर्मा (GT)

ईशांत शर्मा इस सीजन भी गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन पिछले सीजन यह देखने को मिला था कि वे पूरे मैच नहीं खेले थे और पहले जैसी रिदम में भी नजर नहीं आ रहे थे। ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज गेंदबाज को जब आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन में कोई भी टीम नहीं खरीद रही थी, तब गुजरात टाइटंस ने 75 लाख रुपये में खरीदा है। ईशान शर्मा ने अपने करियर में कुल 117 आईपीएल मैच खेले हैं और 96 विकेट हासिल किए हैं। 37 वर्षीय शर्मा की फिटनेस, रिदम और प्रदर्शन से बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वे और कितनी क्रिकेट खेलेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है।

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अजिंक्ये रहाणे (KKR)

अजिंक्ये रहाणे को एक बार फिर साल 2026 के लिए भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। वे पिछले साल भी टीम के कप्तान थे, लेकिन उनकी कप्तानी में 2024 की चैंपियन टीम 2025 के आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाई थी। अंजिक्ये रहाणे मौजूदा समय में 37 साल के हैं और अगर इस साल बतौर कप्तान और प्लेयर उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहता है और केकेआर उन्हें रिलीज करती है, तो फिर इसके बाद उनका आईपीएल में वापसी करना मुश्किल होगा और यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है।

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मार्कस स्टोइनिस

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 करोड़ में रिटेन किया है। वे बीते कुछ समय से उतनी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। स्टोइनिस ने आईपीएल में 4 टीमों के लिए खेले 109 मैचों में 2026 रन बनाए हैं 44 विकेट लिए चटकाए हैं। वे मौजूदा समय में 36 साल के हैं और उन्होंने अपनी टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेल चुके हैं। हालांकि, अगर उनका यह सीजन फ्लॉप जाता है, तो यह आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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