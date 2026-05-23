ICC के इन 4 नए नियमों से हिल जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट, बीच मैच में बदल जाएगा गेंद का रंग; अब हेड कोच भी…
आईसीसी जल्द ही क्रिकेट के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। इसमें सिर्फ रेड बॉल नहीं, बल्कि व्हाइट बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट भी शामिल है। हेड कोच मैदान पर जा सकता है। टी20 मैच में इनिंग ब्रेक शॉर्ट हो सकता है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी जल्द ही क्रिकेट के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। इसमें सिर्फ रेड बॉल नहीं, बल्कि व्हाइट बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट भी शामिल है। यहां तक कि बीच मैच में भी रेड बॉल को पिंक बॉल से रिप्लेस किया जा सकता है। अभी नए बदलाव आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन्स में अभी विचार विमर्श की प्रक्रिया में हैं, लेकिन जल्द इन्हें अमल में लाया जा सकता है। 30 मई को अहमदाबाद में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें कई नियमों को स्वीकृति मिल सकती है। एक अक्टूबर 2026 से इन बदलावों को इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू किया जा सकता है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में कहा जा रहा है कि हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान फील्ड पर आने की अनुमति मिल सकती है। यह वनडे क्रिकेट में नियम आ सकता है, जहां सिर्फ सब्स्टीट्यूट फील्डर्स को ही खेल के एरिया में आने की अनुमति ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान होती है। खेलने की शर्तों में मौजूदा क्लॉज के मुताबिक, "कोई भी खिलाड़ी जो मैदान पर ड्रिंक्स ले जाएगा, उसे सही क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।"
हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि अगर हेड कोच को भी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाने की अनुमति होगी तो उसे भी टीम की जर्सी पहननी होगी या नहीं। ODI क्रिकेट में, हर इनिंग में दो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं। हर एक घंटे या एक घंटे 10 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है। आपको बता दें, T20I क्रिकेट में हेड कोच को टैक्टिकल कारणों से ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों से सलाह लेने की इजाजत पहले से ही है।
ICC T20I मैच के इनिंग्स ब्रेक का समय घटाकर 15 मिनट करने का भी प्लान बना रहा है। मौजूदा प्लेइंग कंडीशन में कहा गया है, "इनिंग्स के बीच 20 मिनट का गैप होगा, जो इंटरवल से पहले कॉल ऑफ टाइम से लेकर इंटरवल के बाद फिर से शुरू होने पर कॉल ऑफ प्ले तक होगा।" आगे इस समय को 5 मिनट घटाया जा सकता है।
इसके अलावा एक और प्रस्तावित बदलाव ये है कि फील्ड अंपायर हॉकआई टेक्नोलॉजी से बॉलर के बॉलिंग ऐक्शन को चेक कर सकते हैं कि वह लीगल है या नहीं। यह कैसे तय होगा और इसमें क्या कुछ अंपायरों को करना होगा। यह अभी सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बदलाव रेड बॉल क्रिकेट में होने की संभावना है, जहां रेड बॉल से पिंक बॉल पर मैच के बीच में स्विच किया जा सकता है। इसके लिए दोनों टीमों को तैयार होना होगा। बारिश से बाधित या बैड लाइट वाले मैच में इसका यूज हो सकता है।
क्रिकेट में बदल सकते हैं ये नियम?
1. ODI में ड्रिंक्स ब्रेक में हेड कोच हो सकते हैं मैदान पर
2. T20I में इनिंग ब्रेक 20 से घटाकर 15 मिनट का हो सकता है
3. फील्ड अंपायर हॉकआई से कर सकेंगे लीगल ऐक्शन की पड़ताल
4. रेड से पिंक बॉल पर स्विच हो सकता है चलता हुआ टेस्ट
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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