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ICC के इन 4 नए नियमों से हिल जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट, बीच मैच में बदल जाएगा गेंद का रंग; अब हेड कोच भी…

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईसीसी जल्द ही क्रिकेट के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। इसमें सिर्फ रेड बॉल नहीं, बल्कि व्हाइट बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट भी शामिल है। हेड कोच मैदान पर जा सकता है। टी20 मैच में इनिंग ब्रेक शॉर्ट हो सकता है।

ICC के इन 4 नए नियमों से हिल जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट, बीच मैच में बदल जाएगा गेंद का रंग; अब हेड कोच भी…

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी जल्द ही क्रिकेट के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। इसमें सिर्फ रेड बॉल नहीं, बल्कि व्हाइट बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट भी शामिल है। यहां तक कि बीच मैच में भी रेड बॉल को पिंक बॉल से रिप्लेस किया जा सकता है। अभी नए बदलाव आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन्स में अभी विचार विमर्श की प्रक्रिया में हैं, लेकिन जल्द इन्हें अमल में लाया जा सकता है। 30 मई को अहमदाबाद में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें कई नियमों को स्वीकृति मिल सकती है। एक अक्टूबर 2026 से इन बदलावों को इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू किया जा सकता है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में कहा जा रहा है कि हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान फील्ड पर आने की अनुमति मिल सकती है। यह वनडे क्रिकेट में नियम आ सकता है, जहां सिर्फ सब्स्टीट्यूट फील्डर्स को ही खेल के एरिया में आने की अनुमति ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान होती है। खेलने की शर्तों में मौजूदा क्लॉज के मुताबिक, "कोई भी खिलाड़ी जो मैदान पर ड्रिंक्स ले जाएगा, उसे सही क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।"

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि अगर हेड कोच को भी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाने की अनुमति होगी तो उसे भी टीम की जर्सी पहननी होगी या नहीं। ODI क्रिकेट में, हर इनिंग में दो ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं। हर एक घंटे या एक घंटे 10 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है। आपको बता दें, T20I क्रिकेट में हेड कोच को टैक्टिकल कारणों से ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों से सलाह लेने की इजाजत पहले से ही है।

ICC T20I मैच के इनिंग्स ब्रेक का समय घटाकर 15 मिनट करने का भी प्लान बना रहा है। मौजूदा प्लेइंग कंडीशन में कहा गया है, "इनिंग्स के बीच 20 मिनट का गैप होगा, जो इंटरवल से पहले कॉल ऑफ टाइम से लेकर इंटरवल के बाद फिर से शुरू होने पर कॉल ऑफ प्ले तक होगा।" आगे इस समय को 5 मिनट घटाया जा सकता है।

इसके अलावा एक और प्रस्तावित बदलाव ये है कि फील्ड अंपायर हॉकआई टेक्नोलॉजी से बॉलर के बॉलिंग ऐक्शन को चेक कर सकते हैं कि वह लीगल है या नहीं। यह कैसे तय होगा और इसमें क्या कुछ अंपायरों को करना होगा। यह अभी सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा बदलाव रेड बॉल क्रिकेट में होने की संभावना है, जहां रेड बॉल से पिंक बॉल पर मैच के बीच में स्विच किया जा सकता है। इसके लिए दोनों टीमों को तैयार होना होगा। बारिश से बाधित या बैड लाइट वाले मैच में इसका यूज हो सकता है।

क्रिकेट में बदल सकते हैं ये नियम?

1. ODI में ड्रिंक्स ब्रेक में हेड कोच हो सकते हैं मैदान पर

2. T20I में इनिंग ब्रेक 20 से घटाकर 15 मिनट का हो सकता है

3. फील्ड अंपायर हॉकआई से कर सकेंगे लीगल ऐक्शन की पड़ताल

4. रेड से पिंक बॉल पर स्विच हो सकता है चलता हुआ टेस्ट

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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