टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन 11 बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय?

टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन 11 बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2007 से लेकर अब तक टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 11 शतक लगे हैं। इस अहम सूची में दुनिया भर के चुनिंदा दिग्गज शामिल हैं, लेकिन भारतीय प्रशंसकों के लिए यह तथ्य चौंकाने वाला हो सकता है कि इस सूची में केवल एक ही भारतीय का नाम दर्ज है।

Jan 03, 2026 02:32 pm IST
आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। खेल के इस सबसे छोटे और रोमांचक प्रारूप में समय की कमी के कारण शतक तक पहुंचना मुश्किल होता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2007 से लेकर अब तक टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 11 शतक लगे हैं। इस अहम सूची में दुनिया भर के चुनिंदा दिग्गज शामिल हैं, लेकिन भारतीय प्रशंसकों के लिए यह तथ्य चौंकाने वाला हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाजों के बावजूद इस सूची में केवल एक ही भारतीय का नाम दर्ज है।

सुरेश रैना: भारत के इकलौते 'शतकवीर'

टी-20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2 मई 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्रोस आइलेट में हासिल की थी। रैना ने मात्र 60 गेंदों का सामना करते हुए 101 रनों की यादगार पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी का स्ट्राइक रेट 168.33 रहा था, जिसकी बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी।

क्रिस गेल और ब्रेंडन मैकुलम के रिकॉर्ड

इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप में दो शतक लगाए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में (2007) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 117 रन बनाए थे और फिर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी। वहीं, टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के नाम है, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन बनाए थे।

सूची के अन्य दिग्गज खिलाड़ी

11 शतकवीरों की इस सूची में श्रीलंका के महेला जयवर्धने (100 रन), इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (116* रन), पाकिस्तान के अहमद शहजाद (111* रन) और बांग्लादेश के तमीम इकबाल (103* रन) के नाम शामिल हैं। हाल के वर्षों की बात करें तो इंग्लैंड के जोस बटलर (101* रन), दक्षिण अफ्रीका के राइली रूसो (109 रन) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (104 रन) ने भी इस क्लब में अपनी जगह बनाई है।

2024 वर्ल्ड कप में नहीं लगा एक भी शतक, 26 से उम्मीदें

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आखिरी शतक साल 2022 में ग्लेन फिलिप्स ने लगाया था। साल 2024 में संपन्न हुई विश्व कप में भारत ने खिताब अपने नाम किया, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। हालांकि, साल 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलेंगे और शतकवीरों की सूची में इजाफा होगा।

टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की क्रमवार सूची

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 117 रन, बनाम दक्षिण अफ्रीका (2007)।

2. सुरेश रैना (भारत): 101 रन, बनाम दक्षिण अफ्रीका (2010)।

3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका): 100 रन, बनाम ज़िम्बाब्वे (2010)।

4. ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड): 123 रन, बनाम बांग्लादेश (2012)।

5. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड): 116* रन, बनाम श्रीलंका (2014)।

6. अहमद शहजाद (पाकिस्तान): 111* रन, बनाम बांग्लादेश (2014)।

7. तमीम इकबाल (बांग्लादेश): 103* रन, बनाम ओमान (2016)।

8. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 100* रन, बनाम इंग्लैंड (2016)।

9. जोस बटलर (इंग्लैंड): 101* रन, बनाम श्रीलंका (2021)।

10. राइली रूसो (दक्षिण अफ्रीका): 109 रन, बनाम बांग्लादेश (2022)।

11. ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड): 104 रन, बनाम श्रीलंका (2022)

