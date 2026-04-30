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ऐसा कोई ओवर नहीं था, जिसमें उन्होंने छक्का न खाया हो; किसने लगाई जसप्रीत बुमराह की क्लास?

Apr 30, 2026 01:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऐसा कोई ओवर नहीं था, जिसमें उन्होंने छक्का न खाया हो। ये कहना है पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह की आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।  

ऐसा कोई ओवर नहीं था, जिसमें उन्होंने छक्का न खाया हो; किसने लगाई जसप्रीत बुमराह की क्लास?

मुंबई इंडियंस को अपने आईपीएल के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार बुधवार 29 अप्रैल को मिली, जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस अपना सबसे बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई। 243 रन बनाने के बावजूद सितारों से सजी मुंबई इंडियंस 19वें ओवर में ही हार गई। जसप्रीत बुमराह ने लंबे समय के बाद 50 से ज्यादा रन लुटाए। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उनको घेरा है और कहा है कि इस मैच में ऐसा कोई ओवर बुमराह का नहीं था, जिसमें उन्होंने छक्का न खाया हो।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस को सीजन की छठी हार मिली है। 243 रनों के स्कोर का बचाव करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए। इससे मेहमान टीम एसआरएच के लिए मैच जीतना आसान हो गया, क्योंकि बुमराह अगर अपने ओवर सही निकालते तो सामने वाली टीम पर दबाव बनता, लेकिन वे खुद रन लुटाते रहे तो बाकी के गेंदबाजों की तो शामत आनी ही थी। ऐसे में आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बुमराह की जमकर धज्जियां उड़ाईं।

ये भी पढ़ें:IPL 2026: मुंबई इंडियंस के फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे बेपटरी हो गई MI?

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने कहा, "बुमराह को पांच छक्के लगे। ऐसा कोई ओवर नहीं था, जिसमें उन्हें छक्का न लगा हो। उन्होंने 50 से ज्यादा रन दिए। हम उन्हें चीट कोड कहते हैं। हम कहते हैं कि वह 20 ओवर के मैच को 16 ओवर के मैच में बदल देते हैं। जब आपके पास 243 रन होते हैं, तो आपको लगता है कि बुमराह उन्हें बचा लेंगे, लेकिन विरोधी टीम ने इसे 18.4 ओवर में चेज़ कर लिया।"

चोपड़ा ने आगे कहा, "सलिल अरोड़ा ने भी छक्का मारा और हेनरिक क्लासेन ने कवर के ऊपर से छक्का मारा। जो भी आ रहा था, वह मार रहा था। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने भी छक्के मारे। बुमराह ने सिर्फ एक गेंद 140 क्लिक से ऊपर फेंकी। यह थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है कि क्या हो रहा है। वह बहुत ज़्यादा स्लोअर बॉल फेंक रहा है। कोई तेज़ बाउंसर या यॉर्कर नहीं थी।"

मुंबई ने एक गलती की

इसी वीडियो में आकाश चोपड़ा ने ये भी बताया कि मुंबई इंडियंस ने एक ट्रिक को मिस कर दिया। उन्होंने कहगा, "अल्लाह गजनफर ने अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है कि एक ट्रिक मिस हो गई। जब उसने दो विकेट लिए, तो हेनरिक क्लासेन आए और उसके खिलाफ़ बड़े शॉट खेले। मुझे लगा कि मिडविकेट सर्कल में नहीं होना चाहिए था, वहां एक शॉर्ट फाइन लेग होना चाहिए था, क्योंकि उसे वहां एक चौका और एक छक्का लगा था। इसके अलावा जैसे ही बॉल बदली गई, तो वह ओवर अल्लाह ग़ज़नफ़र को दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि यह एक टैक्टिकल मिस्टेक थी। आप शायद वहां विकेट की तलाश कर सकते थे। यह निश्चित रूप से एक गलती थी।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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