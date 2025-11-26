कभी हम विदेश में भी जीतने के लिए खेलते थे और अब...विराट कोहली के भाई का पोस्ट वायरल

संक्षेप: विकास कोहली ने गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया साइट थ्रेड पर पोस्ट के जरिए भारतीय टीम की दुर्गति की वजहें गिनाई। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन निश्चित तौर पर उनके निशाने पर टीम मैनेजमेंट है जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शामिल हैं जो अहम फैसले लेते हैं।

विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने अब डिलीट किए जा चुके एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की दुर्गति को लेकर कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि टीम मैनेजमेंट ने सीनियर और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर निकाला, स्पेशलिस्ट की जगह ऑलराउंडरों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने लिखा कि भारतीय टीम कभी विदेश में मैच जीतती थी लेकिन अब घर में ही हम मैच बचाने के लिए खेलते हैं।

न्यूजीलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत को उसी के घर में सीरीज के हर मैच में हराया है। गुरुवार को गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को 408 रन की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यह टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। ये घर में खेले गए पिछले 7 मैचों में भारत की पांचवीं हार है। ये घर में पिछले 3 टेस्ट सीरीज में भारत की दूसरी टेस्ट सीरीज हार है।

विकास कोहली ने पोस्ट डिलीट किया मगर स्क्रीनशॉट वायरल विकास कोहली ने गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया साइट थ्रेड पर पोस्ट के जरिए भारतीय टीम की दुर्गति की वजहें गिनाई। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन निश्चित तौर पर उनके निशाने पर टीम मैनेजमेंट है जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शामिल हैं जो अहम फैसले लेते हैं। हालांकि बाद में विकास कोहली ने पोस्ट को डिलीट कर दिया लेकिन तब तक उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे।

'यह तब होता है जब आप साहबगीरी पर उतर जाते हैं' विकास कोहली ने एक पोस्ट में लिखा, 'एक समय था जब हम विदेश में जीत के लिए खेलते थे...अब हम भारत में ही मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं...यह तब होता है जब आप साहबगीरी पर उतर जाते हैं और जो चीजें ठीक चल रही होती हैं उसमें गैरजरूरी बदलाव करते हैं।'

भारत और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति का फर्क समझाया एक और पोस्ट में विकास कोहली ने भारत और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति की फर्क के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, ‘आइए नजर डालते हैं। टीम इंडिया की रणनीति: वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ियों को हटाओ, 3/4/5 प्रॉपर बल्लेबाजों को हटाओ, तीन नंबर पर गेंदबाज खिलाओ, सिर्फ ऑलराउंडरों को खिलाओ।’