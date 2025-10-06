There is nothing like sport now in cricket Why did the Supreme Court make such a surprising comment अब क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं रहा...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी हैरअतअंगेज टिप्पणी?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़There is nothing like sport now in cricket Why did the Supreme Court make such a surprising comment

अब क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं रहा...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी हैरअतअंगेज टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट को लेकर एक हैरअतअंगेज टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाMon, 6 Oct 2025 07:24 PM
share Share
Follow Us on
अब क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं रहा...सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी हैरअतअंगेज टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अब समय आ गया है कि वह क्रिकेट सहित खेलों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ‘‘अब क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं रहा। यह एक तथ्य है। यह सब बिजनेस है। ’’ पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह जबलपुर संभाग के एक क्रिकेट संघ से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति नाथ ने इस मामले में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से पूछा, ‘‘आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तीन-चार मामले हैं। एक मामला पहले ही दूसरे दौर के लिए स्थगित हो चुका है। यह दूसरा मामला है। दो और मामले हैं। आज आप कितने टेस्ट मैच खेलेंगे?’’ याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश क्रिकेट के प्रति जुनूनी है।

नाथ ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस अदालत को क्रिकेट और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ’’ याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ चिंताओं के कारण ये मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:तो सीरीज के चार मैच ड्रॉ होते...शुभमन नहीं चाहते टेस्ट क्रिकेट से कोई छेड़छाड़

नाथ ने कहा, ‘‘मुद्दा यह है कि इन सभी मामलों के नतीजों में काफी हित जुड़े हुए हैं। जिस किसी भी खेल का व्यवसायीकरण हो गया है तो ऐसा होना तय है।’’ पीठ ने याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

Supreme Court Cricket News Supreme Court News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |