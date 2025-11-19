Cricket Logo
गौतम गंभीर को बर्खास्त करने का सवाल ही नहीं उठता; सौरव गांगुली ने किया बचाव

संक्षेप: गौतम गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए भारत को अपने घर में पिछले 6 टेस्ट मैच में 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इस वजह से अब उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गंभीर का बचाव किया है।

Wed, 19 Nov 2025 10:06 AM
कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी हार के बाद टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। ईडन गार्डन्स की पिच की भी खूब आलोचना हो रही है। हालांकि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को पिच में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती और उन्होंने माना है कि पिच बिल्कुल वैसी थी, जैसी उन्होंने मांग की थी। गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए भारत को अपने घर में पिछले 6 टेस्ट मैच में 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इस वजह से अब उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गंभीर का बचाव किया है।

गांगुली ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'गौतम गंभीर को इस स्टेज पर बर्खास्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। गौतम कोच के तौर पर और शुभमन ने कप्तान के तौर पर इंग्लैंड की अच्छी बैटिंग पिचों पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे पूरी तरह यकीन है कि वे भारत में भी ऐसा कर सकते हैं।'

ईडन गार्डन्स की पिच से सौरव गांगुली भी संतुष्ट नहीं

सौरव गांगुली ने भी माना कि ईडन गार्डन्स की पिच अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा, 'यह बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे ये पूरी तरह स्वीकार करना होगा और मैं समझता हूं कि टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर बैटिंग के एक बेहतर क्रिकेटिंग सरफेस मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और उनकी टीम को ईडन गार्डन्स के मुकाबले भारत में बेहतर विकेट्स पर खेलना होगा।'

ईडन गार्डन्स की पिच में मेरा कोई हाथ नहीं: गांगुली

सौरव गांगुली ने ईडन गार्डन्स की पिच तैयार कराने में अपनी या फिर CAB की किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया। उन्होंने साफ किया कि ईडन गार्डन्स की पिच को बीसीसीआई के क्यूरेटरों की देखरेख में तैयार किया गया।

गांगुली ने कहा, 'नहीं, नहीं। मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। बीसीसीआई के क्यूरेटर्स आए और उन्होंने टेस्ट मैच से 4 दिन पहले ही पिच का कंट्रोल ले लिया। हमारे पास अपने क्यूरेटर (सुजान मुखर्जी) भी हैं जिन्होंने लंबे समय से बहुत ही शानदार काम किया है। हमसे गुजारिश की गई और हमने बस उस मांग को पूरी की।'

ढाई दिन में ही खत्म हो गया कोलकाता टेस्ट

कोलकाता टेस्ट महज ढाई दिन में खत्म हो गया। भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी टेस्ट की चारों पारियों में कोई भी टीम 200 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाई। चौथी पारी में भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन पूरी टीम 93 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से बल्लेबाजी के लिए उतर ही नहीं पाए।

