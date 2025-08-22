श्रेयस अय्यर के लिए ODI कप्तानी पर कोई चर्चा नहीं, BCCI ने किया साफ, ये खिलाड़ी है पहली पसंद

चर्चा थी कि रोहित शर्मा के बाद वनडे कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर बीसीसीआई की पहली पसंद हैं। लेकिन अब बोर्ड ने इसका खंडन किया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं हुई थी।

भारतीय क्रिकेट संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक साल में बहुत सारे बदलाव दिखे हैं। नए कोच। टेस्ट का युवा कप्तान। विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन जैसे दिग्गजों का टेस्ट से संन्यास। एशिया कप के जरिए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टी20 में वापसी हो रही है। स्क्वाड के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलने की है। उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों तक में जगह नहीं मिली।

वनडे कप्तान के लिए अय्यर के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई: सैकिया उसके बाद अचानक कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि BCCI श्रेयस अय्यर को ODI कैप्टन के लिए रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहा है। प्लान ये है कि गिल को भविष्य में सूर्यकुमार यादव के बाद टी20 की भी कप्तानी सौंपी जाएगी और अय्यर ओडीआई की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है।

BCCI के एक सूत्र ने वनडे कप्तानी को लेकर बोर्ड क्या सोच रहा है, उसके बारे में बताया। आगे चलकर तीनों ही फॉर्मेट की कमान एक ही खिलाड़ी को मिल सकता है।

38 वर्ष के रोहित शर्मा निश्चित तौर पर अपने करियर की सांझ में हैं। वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उनकी नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है और इस फॉर्मेट में वह अभी भी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में हैं। हालांकि, बढ़ती उम्र की वजह से वह अगले वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह है।

ODI कप्तानी में भी रोहित के उत्तराधिकारी के लिए गिल पहली पसंद श्रेयस अय्यर वनडे में रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के लिए दावेदार तो है हीं, लेकिन बोर्ड की पहली पसंद वह नहीं हैं। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वनडे कप्तानी के लिए भी स्वाभाविक पसंद होंगे।

सूत्र ने बताया, 'उनका (गिल) ODI में 59 का औसत है और पहले से ही टीम के उपकप्तान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स जो हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त हुआ है और उसमें सफलता भी हासिल की है, उम्र भी उसके पक्ष में है, वह समय आने पर वनडे टीम का नेतृत्व नहीं करेगा।'