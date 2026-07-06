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रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के स्किल सेट में धरती आसमान का फर्क है, टीम इंडिया में शामिल ना किए जाने पर भड़के मोहम्मद कैफ

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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मोहम्मद कैफ ने रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के स्किल सेट में धरती आसमान का अंतर बताया है। उन्होंने बिश्नोई की आलोचना करते हुए टीम इंडिया में कुलदीप यादव की जगह ना होने पर नाराजगी जताई और आक्रोश व्यक्त किया है। मोहम्मद कैफ ने क्या कुछ कहा पूरा पढ़िए।

रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के स्किल सेट में धरती आसमान का फर्क है, टीम इंडिया में शामिल ना किए जाने पर भड़के मोहम्मद कैफ

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में रवि बिश्नोई ने खराब गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 60 रन खर्च कर दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया। इतना ही नहीं उन्होंने एक ओवर में 29 रन खर्च कर दिए। पूरे मैच में 3 नो गेंदे साइड लाइन से डाल दीं। एक समय भारत ने मैच में अपनी पकड़ बनाई हुई थी लेकिन रवि बिश्नोई के ओवर ने पासा पलट दिया और भारत मुकाबले को 4 विकेट से हार गया। उस मैच को हारने के बाद रवि बिश्नोई की लगातार आलोचना हो रही है और क्रिकेट पंडित उन पर अपनी राय रख रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रवि बिश्नोई की खामियों को उजागर किया है और कुलदीप यादव को टीम में ना शामिल करने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कुलदीप यादव के एक आईपीएल सीजन खराब जाने के कारण टीम से बाहर कर दिए जाने को उचित नहीं माना है।

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मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा कि “रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बेसिक गलतियां की हैं। साइड नो बॉल डालना किसी भी तरह से बदार्श्त नहीं किया जा सकता। बिश्नोई और सूर्यवंशी को पहले आयरलैंड सीरीज में खिलाकर देखना था, फिर इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग XI में जगह देते। लेकिन इंडिया ने इसका उल्टा किया है।” मोहम्मद कैफ ने कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की तुलना करते हुए कहा कि “कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की स्किल सेट में जमीन आसमान का फर्क है। कुलदीप यादव बिश्नोई की तरह बेसिक गलतियां नहीं करते हैं। उन्हें कोई बल्लेबाज अपने दम पर छक्का मार ले वो अलग बात है, लेकिन केडी ढीली गेंदें नहीं डालते।” कैफ ने कहा कि “पता नहीं एक आईपीएल सीजन खराब होने के कारण उन्हें भारत के टी-20 सेटअप से क्यों बाहर कर दिया गया।” कैफ ने याद दिलाया कि कुलदीप यादव वह शख्स हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई मैच भारत को जिताए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जिताए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के विकेट निकाले हैं। उन्होंने कहा- “कुलदीप यादव कोई मामूली खिलाड़ी नहीं हैं। भारत की जर्सी में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुलदीप के नाम 95 विकेट हैं। बेशक आप रवि बिश्नोई को बैक कर रहे हैं, लेकिन एक सीजन खराब जाने पर उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा देना सही नहीं है।”

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रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में हैं ये खामियां

कैफ ने रवि बिश्नोई की तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि “भारत में बिश्नोई के अलावा कोई भी स्पिन गेंदबाज आड़ें- टेढ़े एक्शन के साथ गेंदबाजी नहीं करता है। चाहे वह रवींद्र जड़ेजा हों, कुलदीप यादव हों, अक्षर पटेल हों या कोई और हो। बिश्नोई का हर मैच में रनअप चेंज हो जाता है। हर मैच में उनका एक्शन चेंज हो जाता है। वे कहीं ना खुद के भीतर ही जद्दोजहद कर रहे हैं।” बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें रवि बिश्नोई की प्लेइंग XI में जगह बनती नहीं दिख रही है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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