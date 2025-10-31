Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया को हराने की अलग ही खुशी होती है; अमनजोत कौर की हुंकार- जीतेंगे वर्ल्ड कप

Fri, 31 Oct 2025 04:56 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारतीय टीम की ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने कहा कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 380 रन के लक्ष्य का अनुमान लगा रही थी। उन्होंने कहा कि फीबी लिचफील्ड के आउट होने और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल का नतीजा भारत के पक्ष में रहा।

भारत ने महिला वनडे में 339 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की जिसमे जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 रन बनाये।

ऑस्ट्रेलियाई टीम तेजी से रन बना रही थी जब लिचफील्ड (93 गेंद में 119 रन) फील्ड पर थीं। उन्हे 28वें ओवर में अमनजोत ने आउट किया जब स्कोर 180 रन था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 338 रन पर आउट हो गई।

अमनजोत ने कहा, ‘मैं रन रोकने की हरसंभव कोशिश कर रही थी क्योंकि लिचफील्ड काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। मुझे पता था कि कुछ गेंदें खाली जाने के बाद वह कुछ अलग करने का प्रयास करेंगी। मैं सिर्फ स्टम्प पर गेंद डालने की कोशिश कर रही थी।’

श्री चरणी ने अपने तीसरे स्पेल में तीन ओवर में नौ रन देकर दो विकेट लिये। उन्होंने बेथ मूनी (24) और अनाबेल सदरलैंड (तीन) को आउट किया।

अमनजोत ने कहा, ‘हमे लगा था कि लक्ष्य 380 के आसपास होगा लेकिन विकेट बहुत अच्छा था। लिचफील्ड के आउट होने के बाद मैच का रुख हमारे पक्ष में हो गया और श्री चरणी ने उम्दा गेंदबाजी की।’

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की खुशी ही अलग होती है।

उन्होंने कहा, ‘यह काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह इतना बड़ा टूर्नामेंट है। कुछ मैचों के नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे और ऑस्ट्रेलिया को हराने की तो खुशी ही अलग है। विश्व कप कौन नहीं जीतना चाहता। हरमनप्रीत , स्मृति और पूरा देश जीतना चाहता है। हम जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।’

