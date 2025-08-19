There is a secret hidden in Shubman Gill vice captaincy coach Gambhir also agrees Sanju Samson path becomes difficult शुभमन गिल की उपकप्तानी में छुपा है एक राज, कोच गंभीर भी राजी; संजू सैमसन की राह हुई दुश्वार, Cricket Hindi News - Hindustan
शुभमन गिल की उपकप्तानी में छुपा है एक राज, कोच गंभीर भी राजी; संजू सैमसन की राह हुई दुश्वार

शुभमन गिल की उपकप्तानी में छुपा है एक राज, कोच गंभीर भी राजी; संजू सैमसन की राह हुई दुश्वार

शुभमन गिल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। गिल की उपकप्तानी में एक राज छुपा है। हेड कोच गौतम गंभीर भी राजी हैं। वहीं, संजू सैमसन की राह दुश्वार हो गई है।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाTue, 19 Aug 2025 10:09 PM
शुभमन गिल की उपकप्तानी में छुपा है एक राज, कोच गंभीर भी राजी; संजू सैमसन की राह हुई दुश्वार

विश्व कप से महज छह महीने पहले शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाए जाने से साफ है कि भारतीय क्रिकेट निकट भविष्य में हर प्रारूप के लिए एक ही कप्तान की अपनी जांची परखी नीति पर ही भरोसा करने जा रहा है। रोहित शर्मा अभी भी वनडे कप्तान है और टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे लेकिन ‘युवराज’ गिल की भारतीय क्रिकेट के नए ‘किंग’ के तौर पर ताजपोशी में महज छह महीने का समय बाकी है।

कोच-चयन समिति कप्तानी पर एकमत

मुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एकमत हैं। ऐसे में फिट और उपलब्ध होने पर गिल दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले 2027 विश्व कप और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में भारत की कप्तानी कर सकते हैं। एशिया कप टीम चयन को बारीकी से देखें तो संजू सैमसन के लिए खबर अच्छी नहीं है चूंकि उनका एशिया कप में अंतिम एकादश में जगह बनाना मुश्किल लग रहा है। टी20 विश्व कप में ऋषभ पंत फिट होकर चयन के लिए उपलब्ध होंगे लिहाजा सैमसन के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा।

सैमसन को यहां रास आती है बल्लेबाजी

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने हर प्रारूप में एक कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन शीर्ष क्रम में गिल की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शीर्षक्रम के लिए इस समय कुछ विकल्प हैं और शुभमन शानदार फॉर्म में भी हैं। दुबई में विरोधी टीम और हालात को देखकर अंतिम एकादश का चयन होगा।’’ सैमसन को शीर्ष तीन क्रम पर ही बल्लेबाजी रास आती है, जहां उनके लिए जगह बनना मुश्किल है।

अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा

अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा है और बायां दायां संयोजन होने पर दूसरे छोर पर गिल होंगे। गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने पिछले आईपीएल में 150 से अधिक की औसत से 600 से अधिक रन बनाए थे। सैमसन को अंतिम एकादश में शामिल करने के लिए तिलक वर्मा को बाहर करना होगा। लेकिन तिलक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और उनकी फील्डिंग शानदार है। सैमसन को उतारने का मतलब है कि तीसरे से पांचवें नंबर पर दाहिने हाथ के ही बल्लेबाज (सैमसन, सूर्य और हार्दिक पंड्या) होंगे, जिससे बल्लेबाजी संयोजन एकआयामी लगेगा।