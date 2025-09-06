मिचेल स्टार्क के T20I संन्यास में छुपा है एक प्लान, बोले- असमंजस में था लेकिन इस वजह से वनडे चुना

मिचेल स्टार्क के टी20 इंटरनेशनल संन्यास में एक प्लान छुपा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज की नजर 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर है। उन्होंने साथ ही कहा कि वह टेस्ट के लिए अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करना चाहता हैं।

ऑस्ट्रेलिया के 35 वर्षीय तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का मानना ​​है कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलने के लिए उनमें अभी भी बहुत कुछ बचा है तथा वह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अधिक सफलता हासिल करने के लिए अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। स्टार्क ने हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की ताकि वह खुद को एशेज, आईपीएल, भारत में टेस्ट सीरीज और दो साल में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार रख सकें। इसका मतलब है कि यह स्टार तेज गेंदबाज अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में भी नहीं खेलेगा।

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने स्टार्क के हवाले से कहा, ‘‘मैं जितना संभव हो सके उतना टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अपने शरीर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगा कि मुझे दूसरे प्रारूपों में से एक को छोड़ना होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास वनडे टीम को देने के लिए बहुत कुछ है और मेरा लक्ष्य 2027 तक अपनी फिटनेस बनाए रखना है। साथ ही 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाने के लिए भी काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा।’’