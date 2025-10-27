Cricket Logo
जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है… ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित शर्मा ने क्यों दिया ऐसा बयान?

संक्षेप: हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में मिली सफलता का श्रेय ‘अपने तरीके से’ की गई तैयारी को दिया। इस दौरे पर रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक और एक शतक तीन मैचों में जड़ा।

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज को लेकर बात की। इस वनडे सीरीज में मिली सफलता का श्रेय रोहित शर्मा ने ‘अपने तरीके से’ की गई तैयारी को दिया। रोहित शर्मा ने अलग तरह से तैयारी करने की भूख इस आत्मबोध से उपजी थी कि पेशेवर रूप से प्रतिबद्ध होने के अलावा भी जीवन के और पहलू उनके लिए हैं। रोहित ने सिडनी में तीसरे और अंतिम वनडे मैच में नाबाद 121 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से जीत दिलाई, जिससे मेहमान टीम क्लीन स्वीप से बच गई। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैच की सीरीज 2-1 से जीती।

रोहित ने बीसीसीआई वेबसाइट से कहा, ‘‘जब से मैंने खेलना शुरू किया है मेरे पास कभी भी किसी सीरीज की तैयारी के लिए चार से पांच महीने नहीं होते थे, इसलिए मैं इसका उपयोग करना चाहता था। मैं चीजों को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर करना चाहता था और यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बाकी करियर के लिए क्या करने की जरूरत है।’’

रोहित को मई में आईपीएल 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। रोहित शर्मा ने कहा, ‘‘उस समय का उपयोग करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इतना समय पहले कभी नहीं था और मैंने घर पर अच्छी तैयारी की थी। यहां और स्वदेश की परिस्थितियों में अंतर है, लेकिन मैं यहां कई बार आ चुका हूं इसलिए यह बस उस लय में आने के बारे में था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैंने यहां आने से पहले जिस तरह से तैयारी की उसे बहुत श्रेय देता हूं। खुद को बहुत समय दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कभी-कभी आपको यह समझने की जरूरत होती है कि पेशेवर रूप से आप जो करते हैं उसके अलावा जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरे पास बहुत समय था और इसलिए मैंने इसका उपयोग किया।’’ रोहित ने लंबे समय से अपने साथी रहे विराट कोहली के साथ मैच जिताऊ साझेदारी को संजोया।

उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है दो नई गेंदों के साथ यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में खेलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमें पता था कि एक बार गेंद की चमक खत्म हो जाने के बाद यह थोड़ा आसान हो जाएगा। काफी लंबे समय के बाद (कोहली के साथ) शानदार साझेदारी। मुझे लगता है कि हमने लंबे समय से 100 रन की साझेदारी नहीं की थी। एक टीम के नजरिए से एक समय हमारी स्थिति को देखते हुए यह साझेदारी करना अच्छा था।’’

हिटमैन ने आगे कहा, ‘‘(शुभमन) गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गए और हमें पता था कि (चोटिल) श्रेयस अय्यर के नहीं होने से बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है। हमने मैदान पर बिताए हर पल का आनंद लिया, हम दोनों के बीच खूब बातें हुईं। हमने साथ में बहुत क्रिकेट खेला है। हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम दोनों के बीच बहुत अनुभव है और हमने इसका बखूबी इस्तेमाल किया।’’

