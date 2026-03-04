होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
बल्लेबाजी के वक्त कप्तान को 'खामोश' कर देते हैं एडेन मारक्रम, T20 WC में की है रनों की बरसात

Mar 04, 2026 07:36 am ISTVikash Gaur Bhasha, कोलकोता
एडेन मारक्रम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह सुपर 8 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे आगे साहिबजादा फरहान और ब्रायन बेनेट हैं, लेकिन वे आगे नहीं खेलेंगे।

टी20 क्रिकेट में एडेन मारक्रम ने इतनी उम्दा बल्लेबाजी कभी नहीं की, जितनी इस टी20 विश्व कप में कर रहे हैं। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम के कप्तान ने अलग तैयारी की है। मारक्रम ने बताया है कि उन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि बल्लेबाजी के दौरान उनके भीतर का 'कप्तान' खामोश रहे। कप्तान के तौर भी वे इस टूर्नामेंट में सफल रहे हैं और लगातार सात मैच जीत चुके हैं।

टूर्नामेंट में अब तक 176 के स्ट्राइक रेट से 268 रन बना चुके मारक्रम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले कहा, ''मैं इतने साल से इस द्वंद्व से जूझता रहा हूं। बल्लेबाजी करते समय सिर्फ बल्लेबाज रहूं, लेकिन एक कप्तान के तौर पर आप हमेशा टीम को लेकर सोचते हैं और पूरा फोकस अपने प्रदर्शन पर नहीं रहता, लेकिन टी20 विश्व कप से मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूं और अब दोनों भूमिकाओं को अलग रखता हूं।''

मारक्रम ने आगे कहा, ''अगर आप बतौर बल्लेबाज टीम के लिये अपना योगदान देते हैं तो टीम को जीतने में मदद ही करते हैं। मैं अपना फोकस उसी पर रखता हूं।'' आईसीसी टूर्नामेंटों में मारक्रम की कप्तानी में अब तक दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन 2024 फाइनल में भारत से हार गई। मारक्रम ने कहा, ''मेरे पास बहुत मजबूत टीम है, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ी है। सीनियर खिलाड़ियों से बहुत मदद मिलती है।''

एडेन मारक्रम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 फेज तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट हैं। हालांकि, ये दोनों खिलाड़ी आगे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं किया है। टॉप 5 बल्लेबाजों को देखें तो आप पाएंगे कि 3 बल्लेबाज तो आगे खेल ही नहीं पाएंगे। ऐसे में मारक्रम के पास नंबर वन बनने का मौका है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


