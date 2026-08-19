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'ऋषभ पंत से बेहतर कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ'

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय टेस्ट इतिहास में ऋषभ पंत से बेहतर विकेटकीपर-बल्लेबाज कोई नहीं हुआ। ये बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कही है। पंत ने कमाल की बल्लेबाजी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में की।

Rishabh Pant
ऋषभ पंत

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले से पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर खूब बात हो रही थी। एक तरह से उनकी आलोचना हो रही थी और कहा जा रहा था कि वे परिस्थिति के हिसाब से नहीं खेलते हैं। आलोचकों का दावा था कि पंत तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और टीम पर दबाव आ जाता है, लेकिन कुछ ही क्रिकेट एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कहा था कि पंत को आक्रामक क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में दो अलग-अलग रूप दिखाए। पहली पारी में 62 गेंदों में 39 रन बनाए और दूसरी पारी में जब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी तो 69 गेंदों में 66 रन बना दिए। इससे पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा खुश हैं और उन्होंने टेस्ट में पंत को भारत के किसी अन्य विकेटकीपर से बेहतर बताया है।

गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिस तरह से पंत ने बल्लेबाजी की, उसको लेकर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह एक बार फिर याद दिलाता है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनसे बेहतर कीपर-बैटर कोई नहीं हुआ। वह लगातार रन बनाते हैं, विकेट के पीछे अच्छे हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं और पीछे से अपनी नॉन-स्टॉप कमेंट्री से सभी को जगाए रखते हैं। वह X-फैक्टर हैं। बहुत कम लोग आपको टेस्ट क्रिकेट से प्यार करने के लिए मजबूर करते हैं। वह ऐसे ही खिलाड़ी हैं।"

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पंत की कहानी दिलचस्प है- आकाश चोपड़ा

पूर्व टेस्ट ओपनर ने आगे कहा, "ऋषभ पंत की कहानी बहुत दिलचस्प रही है। वह इमोशन जगाते हैं। वह ऐसे ही खिलाड़ी हैं। जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, तो या तो आप उन्हें पसंद करते हैं, या आप उनसे नफरत करते हैं। कभी-कभी जब आप उन्हें पसंद भी करते हैं, तब भी आपको लगता है कि कोई खास चीज गलत हो गई है और फिर वो 'स्टूपिड, स्टूपिड और स्टूपिड' वाला बयान भी आता है। इसके बाद जब वो इस तरह बैटिंग करता है, तो वही कमेंटेटर - मैं महान सुनील गावस्कर की बात कर रहा हूं - कहता है कि वो कितनी अच्छी बैटिंग करता है। वो आपके इमोशंस को कार वाइपर की तरह घुमा देगा। इसका मतलब है कि अगर ऋषभ खेल रहा है, तो एंटरटेनमेंट की गारंटी है।"

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इसी वीडियो में आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि पंत ने अपने खेल में सुधार किया है और अब वह परिस्थितियों के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो वह अपना बेस्ट देता है। हर किसी का खेलने का एक खास तरीका होता है। आम तौर पर, जब चीजें बदलती हैं, खासकर जब पिच थोड़ी ज़्यादा सीम या स्पिन करने लगती है, तो आपसे कुछ अलग करने की उम्मीद की जाती है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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