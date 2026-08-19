'ऋषभ पंत से बेहतर कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ'
भारतीय टेस्ट इतिहास में ऋषभ पंत से बेहतर विकेटकीपर-बल्लेबाज कोई नहीं हुआ। ये बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कही है। पंत ने कमाल की बल्लेबाजी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में की।
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले से पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर खूब बात हो रही थी। एक तरह से उनकी आलोचना हो रही थी और कहा जा रहा था कि वे परिस्थिति के हिसाब से नहीं खेलते हैं। आलोचकों का दावा था कि पंत तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और टीम पर दबाव आ जाता है, लेकिन कुछ ही क्रिकेट एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कहा था कि पंत को आक्रामक क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में दो अलग-अलग रूप दिखाए। पहली पारी में 62 गेंदों में 39 रन बनाए और दूसरी पारी में जब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी तो 69 गेंदों में 66 रन बना दिए। इससे पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा खुश हैं और उन्होंने टेस्ट में पंत को भारत के किसी अन्य विकेटकीपर से बेहतर बताया है।
गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिस तरह से पंत ने बल्लेबाजी की, उसको लेकर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह एक बार फिर याद दिलाता है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनसे बेहतर कीपर-बैटर कोई नहीं हुआ। वह लगातार रन बनाते हैं, विकेट के पीछे अच्छे हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं और पीछे से अपनी नॉन-स्टॉप कमेंट्री से सभी को जगाए रखते हैं। वह X-फैक्टर हैं। बहुत कम लोग आपको टेस्ट क्रिकेट से प्यार करने के लिए मजबूर करते हैं। वह ऐसे ही खिलाड़ी हैं।"
पंत की कहानी दिलचस्प है- आकाश चोपड़ा
पूर्व टेस्ट ओपनर ने आगे कहा, "ऋषभ पंत की कहानी बहुत दिलचस्प रही है। वह इमोशन जगाते हैं। वह ऐसे ही खिलाड़ी हैं। जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, तो या तो आप उन्हें पसंद करते हैं, या आप उनसे नफरत करते हैं। कभी-कभी जब आप उन्हें पसंद भी करते हैं, तब भी आपको लगता है कि कोई खास चीज गलत हो गई है और फिर वो 'स्टूपिड, स्टूपिड और स्टूपिड' वाला बयान भी आता है। इसके बाद जब वो इस तरह बैटिंग करता है, तो वही कमेंटेटर - मैं महान सुनील गावस्कर की बात कर रहा हूं - कहता है कि वो कितनी अच्छी बैटिंग करता है। वो आपके इमोशंस को कार वाइपर की तरह घुमा देगा। इसका मतलब है कि अगर ऋषभ खेल रहा है, तो एंटरटेनमेंट की गारंटी है।"
इसी वीडियो में आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि पंत ने अपने खेल में सुधार किया है और अब वह परिस्थितियों के हिसाब से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो वह अपना बेस्ट देता है। हर किसी का खेलने का एक खास तरीका होता है। आम तौर पर, जब चीजें बदलती हैं, खासकर जब पिच थोड़ी ज़्यादा सीम या स्पिन करने लगती है, तो आपसे कुछ अलग करने की उम्मीद की जाती है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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