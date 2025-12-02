Cricket Logo
then you could be fired Ravi Shastri warns Gautam Gambhir also gives advices to overcome current situation
...तो बर्खास्त हो सकते हो; रवि शास्त्री की गौतम गंभीर को चेतावनी, मंत्र भी दिया

संक्षेप:

टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए हर खिलाड़ी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने मौजूदा कोच गौतम गंभीर को चेतावनी दी है कि अगर टेस्ट में टीम का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर को कुछ अहम सलाह भी दिए हैं।

Tue, 2 Dec 2025 04:24 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट में भारतीय टीम अपना प्रदर्शन नहीं सुधारती है तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में शास्त्री ने कहा कि गंभीर को हर खिलाड़ी से साफ-साफ बात करनी चाहिए और टेस्ट में भारत के प्रदर्शन में सुधार लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गौतम गंभीर को सलाह दी है कि मौजूदा हालात को वह दबाव की तरह न लें बल्कि शांति और धैर्य से अपना काम करें।

भारत के सबसे सफल कोच में से एक रहे रवि शास्त्री ने प्रभात खबर के साथ बातचीत में गौतम गंभीर को लेकर कहा, ‘अगर आपका प्रदर्शन खराब है तब आप बर्खास्त किए जा सकते हैं। इसलिए आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। यहां कम्यूनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ तभी आप खिलाड़ियों को जीत के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और हमने भी यही किया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो भी करें उसका लुत्फ उठाए। इसे प्रेशर के तौर पर मत लें।’

टेस्ट में भारत की दुर्गति के लिए रवि शास्त्री ने हालांकि गौतम गंभीर को सीधे-सीधे दोषी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में हार के लिए टीम का हर सदस्य जिम्मेदार है जो भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था।

शास्त्री ने कहा, 'समूची टीम, चाहे टीम मैनेजमेंट हो या खिलाड़ी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह सामूहिक फैसला था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, किसी एक खिलाड़ी विशेष को नहीं। दक्षिण अफ्रीका एक टीम की तरह खेला।'

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टेस्ट क्रिकेट बहुत ही तेजी से पतन की राह पर है। उनके ही कार्यकाल में भारत 12 साल बाद पहली बार अपनी धरती पर कोई टेस्ट सीरीज हारा था जब पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से शिकस्त दी थी। अब करीब एक साल बाद टीम को भारतीय सरजमीं पर एक और करारी सीरीज हार झेलनी पड़ी। कभी घर में अजेय समझे जाने वाली टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से कुचल दिया।

रवि शास्त्री भारत के सबसे सफल कोच में से एक हैं। उनके कार्यकाल में 2017 से 2021 तक भारत का टेस्ट में जीत प्रतिशत 65 का था। उनके ही कार्यकाल में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीता था और तीन साल बाद फिर से वो कारनामा दोहराया था। 2016 से 2021 तक लगातार 42 महीनों तक भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 पर विराजमान रही और 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेला था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
