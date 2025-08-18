then retire like Kohli Former Pakistani bowler self-respect reminder to Babar Azam and Mohammad Rizwan ...तो कोहली जैसे संन्यास ले लो; पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने बाबर और रिजवान की 'गैरत' को ललकारा, Cricket Hindi News - Hindustan
...तो कोहली जैसे संन्यास ले लो; पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने बाबर और रिजवान की 'गैरत' को ललकारा

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने कहा है कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके सामने विराट कोहली की मिसाल है। इज्जत आपके हाथ में है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 07:08 PM
एशिया कप की टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बाहर किए जाने पर पाकिस्तानी क्रिकेट में हलचल मची हुई है। फैंस और एक्सपर्ट की राय बंटी हुई है। कोई उन्हें टीम में नहीं लिए जाने का समर्थन कर रहा है तो कोई असहमति जता रहा है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने तो बाबर और रिजवान को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली है। उन्होंने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए दोनों के स्वाभिमान को ही ललकार दिया है। तनवीर ने कहा कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लगता है उनका अनादर हुआ है तो उन्हें कोहली की तरह संन्यास ले लेना चाहिए।

तनवीर अहमद ने कहा कि अगर 'इज्जत' मायने रखता है तो दोनों को विराट कोहली वाला रास्ता चुनना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों से गुजारिश की है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेइज्जती की गई है तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए।

तनवीर अहमद ने लिखा, ‘मेरी बाबर आजम और रिजवान से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यह समझते हैं आप लोगों की इज्ज नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमारे सामने विराट कोहली के उदाहरण हैं। इज्जत अपने हाथ में है।’

तनवीर अहमद ने भले ही विराट कोहली का उदाहरण दिया लेकिन भारतीय बल्लेबाज ने इसलिए संन्यास नहीं लिया कि उन्हें ‘इज्जत’ नहीं मिली। ये अटकलें जरूर लगीं कि बीसीसीआई के दबाव की वजह से उन्होंने संन्यास लिया। कोहली ने संन्यास के बाद वजह ये बताई कि टेस्ट क्रिकेट बहुत कठिन फॉर्मेट है और उन्हें लगता है कि उनके शरीर को इससे तालमेल बिठाने में मुश्किल आ रही है।

बाबर आजम की बात करें तो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब वह टी20 रैकिंग में दुनियाभर के बल्लेबाजों में शीर्ष पर थे। पिछले साल तक उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में खूब रन बरस रहे थे और वह कई रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में तो वह पाकिस्तान के कप्तान भी थे। रिजवान भी पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में हैं और अब दोनों को एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है।