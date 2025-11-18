तब तो अगली बार वो गेंद से मेरा सिर तोड़ देगा; जसप्रीत बुमराह को लेकर क्यों बोले केएल राहुल?

संक्षेप: भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने माना कि नेट में बुमराह की गेंदों को खेलते वक्त ज्यादातर बल्लेबाज बहुत सावधानी बरतते हैं। उनका ईगो हर्ट करने से बचते हैं।

भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने माना कि नेट में बुमराह की गेंदों को खेलते वक्त ज्यादातर बल्लेबाज बहुत सावधानी बरतते हैं। वह कोई ऐसा वैसा शॉट खेलने से बचते हैं जिससे बुमराह का ईगो हर्ट हो जाए। वो दांत पीसता रहता है, अगर वो बिदक गया तो अगली गेंद पर मुश्किल हो जाएगी।

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे यूट्यूब टैनल पर जब मेजबान जतिन सप्रू ने केएल राहुल से कहा कि आईपीएल में तो आपने बुमराह की गेंदों पर खूब रन बटोरे हैं तब स्टार बैटर ने बहुत मजेदार जवाब दिया।

केएल राहुल ने कहा, 'मैं सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि अगली बार नेट में वो मेरा सिर फोड़ देगा। वो अगले सेशन में मेरा सिर या मेरा अंगूठा तोड़ देगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। नो कॉमेंट।'

सप्रू ने इस दौरान उनसे पूछा कि नेट में अगर कोई बुमराह की गेंद पर करारा शॉट लगा देता है तो क्या स्टार पेसर को गुस्सा आता है? इसके जवाब में केएल राहुल ने कहा, 'बहुत, बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानिए कि नेट में उस पर शॉट लगाना आसान नहीं होता। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं।'

केएल राहुल ने कहा कि बुमराह जैसे मैचों में गेंदबाजी करते हैं, उसी शिद्दत से नेट में भी गेंदें फेंकते हैं। उन्होंने कहा, 'वो तो दांत पीसता ही रहता है। हर समय जब आप उसका चेहरा देखेंगे वो जैसे मुकाबले के लिए तैयार रहता है...कभी-कभी हमें कहना पड़ता है, यार बुमराह हम एक ही टीम में हैं। ठीक है। नेट में हासिल किए गए विकेट की गिनती नहीं होती, तब वह हंसता है। मैं अक्सर ये कहकर उसे शांत कराता हूं कि बॉर, आपको खेलना नामुमकिन है। आप बहुत अच्छे हैं, गेंद थोड़ा धीमा फेंको यार।'