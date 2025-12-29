...तब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी; जब स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को दी थी ‘धमकी’

संक्षेप: भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर को हाल ही में धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो वह उनसे कभी बात नहीं करेंगी। इसका खुलासा मंधाना की बेहद अजीज और महिला विश्व कप सेमीफाइनल की सुपर स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने किया है।

भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर को हाल ही में धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो वह उनसे कभी बात नहीं करेंगी। इसका खुलासा मंधाना की बेहद अजीज और महिला विश्व कप सेमीफाइनल की सुपर स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने किया है। वाकया विश्व कप के दौरान का ही है। दौरान क्या, विश्व कप में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद का था।

जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी तब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाते हुए भांगड़ा किया था। उनके इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन भांगड़ा का ये आइडिया खुद कौर का नहीं था।

कॉमिडियन कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हालिया एपिसोड में विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, कोच अमोल मजूमदार और विश्व चैंपियन टीम की कई स्टार खिलाड़ी दिखीं। हालांकि स्मृति मंधाना इसकी शूटिंग में निजी वजहों से शामिल नहीं हो पाई थीं। इसी शो के दौरान जेमिमा रोड्रिग्स ने खुलासा किया कि हरमनप्रीत कौर के वायरल भांगड़ा की सूत्रधार तो स्मृति मंधाना थीं।

शो के दौरान कपिल शर्मा ने हरमनप्रीत कौर के डांस की तारीफ की तो उन्होंने कहा, 'जेमिमा और हरलीन (देओल) का ये प्लान था।'

इसी पर जेमिमा ने तपाक से कहा, ‘नहीं, असल में ये स्मृति थी। हैरी दी (हरमनप्रीत कौर) हम लोगों की सुनती ही नहीं है। शुरुआत में वह अनिच्छुक थीं लेकिन जब स्मृति ने कहा- अगर आप ट्रॉफी उठाते वक्त भांगड़ा नहीं करेंगी तो मैं आपसे पूरी जिंदगी दोबारा कभी बात नहीं करूंगी।’