Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Then I will never talk to you when Smriti Mandhana gave this threat to Harmanpreet Kaur reveals Jemimah Rodrigues
...तब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी; जब स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को दी थी ‘धमकी’

...तब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी; जब स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को दी थी ‘धमकी’

Dec 29, 2025 02:49 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर को हाल ही में धमकी दी थी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो वह उनसे कभी बात नहीं करेंगी। इसका खुलासा मंधाना की बेहद अजीज और महिला विश्व कप सेमीफाइनल की सुपर स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने किया है। वाकया विश्व कप के दौरान का ही है। दौरान क्या, विश्व कप में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद का था।

जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी तब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाते हुए भांगड़ा किया था। उनके इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन भांगड़ा का ये आइडिया खुद कौर का नहीं था।

कॉमिडियन कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हालिया एपिसोड में विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, कोच अमोल मजूमदार और विश्व चैंपियन टीम की कई स्टार खिलाड़ी दिखीं। हालांकि स्मृति मंधाना इसकी शूटिंग में निजी वजहों से शामिल नहीं हो पाई थीं। इसी शो के दौरान जेमिमा रोड्रिग्स ने खुलासा किया कि हरमनप्रीत कौर के वायरल भांगड़ा की सूत्रधार तो स्मृति मंधाना थीं।

शो के दौरान कपिल शर्मा ने हरमनप्रीत कौर के डांस की तारीफ की तो उन्होंने कहा, 'जेमिमा और हरलीन (देओल) का ये प्लान था।'

इसी पर जेमिमा ने तपाक से कहा, ‘नहीं, असल में ये स्मृति थी। हैरी दी (हरमनप्रीत कौर) हम लोगों की सुनती ही नहीं है। शुरुआत में वह अनिच्छुक थीं लेकिन जब स्मृति ने कहा- अगर आप ट्रॉफी उठाते वक्त भांगड़ा नहीं करेंगी तो मैं आपसे पूरी जिंदगी दोबारा कभी बात नहीं करूंगी।’

कपिल शर्मा के शो के सेट में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खूब मस्ती की। इस दौरान कपिल ने पूछा कि टीम में सबसे बड़ी पार्टी लवर कौन है तब ज्यादातर ने रेणुका सिंह का नाम लिया। जेमिमा ने हंसते हुए कहा, 'वह जब भी मूड में होती हैं तब सिर्फ इंग्लिश में बात करती हैं।'

