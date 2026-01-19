...तो T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का कटेगा पत्ता, स्कॉटलैंड की होगी एंट्री? ICC ने BCB को दी डेडलाइन

संक्षेप: मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के स्क्वाड से रिलीज किए जाने के बाद से टी20 वर्ल्ड कप को लेकर नखरे दिखा रहे बांग्लादेश को झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग ठुकरा दी है। उसे 21 जनवरी तक फैसला लेने को कहा गया है, जिसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी।

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के स्क्वाड से रिलीज किए जाने के बाद से टी20 वर्ल्ड कप को लेकर नखरे दिखा रहे बांग्लादेश को झटका लग सकता है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक कह दिया है कि न तो उसके भारत में होने वाले मैच कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे और न ही किसी टीम के साथ उसके ग्रुप की अदला-बदली होगी। अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता है तो वर्ल्ड कप से उसका पत्ता भी कट सकता है और उसकी जगह किसी नई टीम को एंट्री मिल सकती है।

जारी गतिरोध को लेकर दो दिन पहले ढाका में आईसीसी और बीसीबी के अधिकारियों की बातचीत हुई। बांग्लादेश इस पर अड़ा हुआ है कि वह वर्ल्ड कप तो खेलेगा लेकिन उसके मैच भारत से बाहर कराए जाए। अब आईसीसी ने उसे 21 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है। अगर तब तक बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहता है तो आईसीसी उसकी विश्व कप में भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला सुनाएगी।

तीन हफ्ते से नहीं निकला कोई हल बांग्लादेश ने 4 जनवरी को आईसीसी को खत लिखकर टी20 वर्ल्ड कप के अपने ग्रुप मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी। बांग्लादेश ग्रुप सी में है और उसे अपने सारे ग्रुप मैच भारत में ही खेलने हैं। उसका पहला मुकाबला कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ तय है। उसके बाद उसी मैदान पर उसे अपने अगले दो और मैच खेलने हैं और उसके बाद अपना आखिरी ग्रुप मैच मुंबई में खेलना है। बांग्लादेश ने भारत में नहीं खेलने के पीछे 'सुरक्षा कारणों' का जिक्र किया है। करीब 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी आईसीसी और बीसीबी में बातचीत ही चल रही है लेकिन अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है।

भारत में खतरे वाली बांग्लादेशी पैंतरेबाजी को आईसीसी ने किया खारिज शनिवार को आईसीसी और बीसीबी के अधिकारियों में जो बातचीत हुई वो इस मुद्दे पर दोनों के बीच में दूसरी बैठक थी। बैठक में बीसीबी ने भारत में अपनी टीम और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कथित चिंताओं का मुद्दा उठाया। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने उन चिंताओं को आधारहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल आईसीसी ने एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की तरफ से भारत में वर्ल्ड कप मैचों की सुरक्षा का आंकलन कराया है। उसमें किसी भी मेहमान टीम को किसी तरह का कोई खतरा नहीं पाया गया है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही सभी 20 टीमों को उस स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की तरफ से तैयार की गई अडवाइजरी को भी भेजा है।