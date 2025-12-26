Cricket Logo
यशस्वी जायसवाल: वो मैच विनर, जिस पर सिस्टम ने लगा दिया 'वन फॉर्मेट प्लेयर' का ठप्पा!

संक्षेप:

यशस्वी जायसवाल आपको टेस्ट टीम में रेगुलर दिख रहे हैं। वनडे सीरीज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जबकि टी20 टीम से वे दूर हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने उन पर वन फॉर्मेट प्लेयर का ठप्पा लगा दिया है। 

Dec 26, 2025 08:19 pm ISTVikash Gaur भाषा, नई दिल्ली
यशस्वी जायसवाल के पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से 18 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। हाल ही में वनडे सीरीज में खेले और शतक लगाया। टेस्ट टीम में लगातार खेल रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का हिस्सा थे। ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि यशस्वी जायसवाल को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू समझेंगे तो पाएंगे कि यशस्वी जायसवाल को अब सिस्टम ने वन फॉर्मेट प्लेयर बनाकर रख दिया है।

आप इस समय यशस्वी जायसवाल होना पसंद नही करेंगे। अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप इंडियन क्रिकेट के ऐसे चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ पाएंगे, जिसमें से निकलने के चांस बहुत कम हैं। आपके ऊपर इस सिस्टम ने वन फॉर्मेट प्लेयर का ठप्पा लगा दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सबसे पहले यंग जेनरेशन में से यशस्वी जायसवाल को ऑल फॉर्मेट प्लेयर माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगा। ये सब सिस्टम का किया धरा लगता है।

ऐसे संयोग बनते हैं कि रेड बॉल लगातार खेल रहे यशस्वी जायसवाल बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम में होते हैं, लेकिन कभी तो प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती तो कभी टीम से ही बाहर हो जाएंगे। बात शुरू होती है टी20 वर्ल्ड कप 2024 से, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओपनिंग की तो इस बल्लेबाज को मौका नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में थे, लेकिन वहां भी उन्हें मौका नहीं मिला। अब लग रहा था कि शुभमन गिल की फॉर्म खराब है तो यशस्वी जायसवाल को कम से कम बैकअप ओपनर के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिलेक्टर्स एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ गए, जहां उन्होंने बैकअप ओपनर को बैकअप विकेटकीपर के रूप में देखा।

जैसे ही शुभमन गिल को वनडे टीम का कैप्टन और टी20 टीम का वाइस कैप्टन घोषित किया गया तो यशस्वी जायसवाल को लगभग व्हाइट बॉल से ही किनारे कर दिया गया। जिस टीम के खिलाफ ईशान किशन ने फाइनल में शतक लगाया। उसी टीम के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ दिन पहले शतक जड़ा था, लेकिन फिर भी वे भारतीय टीम में नहीं चुने गए। अब 11 जनवरी से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। उसमें भी यशस्वी प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे, बावजूद इसके कि उन्होंने पिछले मैच में शतक जड़ा था, क्योंकि वे वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के लिए जगह बनाएंगे।

रविवार 28 दिसंबर को 24 साल के होने जा रहे यशस्वी के पास अभी बहुत साल की क्रिकेट है और वह उन मौकों की भरपाई कर सकते हैं, जो उनको गंवाने पड़े हैं, लेकिन उसे मौके ही नहीं मिल रहे। इस वजह से आपके आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। पिछले तीन दशकों में शायद सबसे अच्छे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स रहे पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने PTI से कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यशस्वी को बिना किसी गलती के बार-बार बाहर किया जा रहा है। वह खेल के सभी फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में है और मुझे नहीं पता कि टीम में आने के लिए उसे और क्या करना होगा।"

उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका में T20I मैच खेला था, जिसके बाद भारत ने अगले छह महीनों के लिए टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी और जायसवाल को भी रेड बॉल क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए कहा गया। उनके पिछले पांच T20I स्कोर 93, 12, 40, 30 और 10 रहे। सभी मैचों में उन्होंने पारी की शुरुआत की और स्ट्राइक रेट लगभग 200 का था, जो कि भारत की मौजूदा टीम की हर कीमत पर अटैक करने की सोच के मुताबिक है, बिना रनों की चिंता किए। इस पर वेंगसरकर ने साफ तौर पर कहा, "किसी को भी मैच विनर को टीम से बाहर नहीं रखना चाहिए।"

