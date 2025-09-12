गेंदबाजों के लिए विकेट मुश्किल होगी, एलन डोनाल्ड की टी20 विश्व कप पर भविष्यवाणी

महान तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने कहा है कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजों के लिए विकेट काफी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि एसए20 से दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में गहराई तो आई है लेकिन खिलाड़ियों को इससे टी20 वर्ल्ड कप में फायदा नहीं मिलने वाला।

महान क्रिकेटर एलन डोनाल्ड का मानना है कि एसए20 ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट (सीएसए) में गहराई बढ़ा दी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि सीएसए का यह टूर्नामेंट अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए कारगर साबित नहीं होगा जिसमें पिचें बल्लेबाजों के बहुत ज्यादा मुफीद होंगी।

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लीग (एसए20) का चौथा चरण 26 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का टूर्नामेंट संभवतः फरवरी और मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा।

डोनाल्ड ने एसए2 द्वारा आयोजित एक बातचीत में कहा, ‘‘बल्लेबाज क्या कर सकते हैं? गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? कुछ गेंदबाजों के आंकड़े चिंताजनक संकेत है क्योंकि गेंदबाज चार ओवर में 73 रन देने लगते हैं। सच कहूं तो मुझे (भारत में) विकेटों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका में जाहिर है कि हमें अलग तरह की पिचों से निपटना पड़ता है। मुझे भारत में विकेटों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से विश्व कप क्रिकेट के एक महीने तक तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप बल्ले बनाम गेंद को देखो और अगले साल विश्व कप में भारत में विकेटों की बात करें तो मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है।’’

डोनाल्ड ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए ये विकेट वाकई मुश्किल होने वाले हैं। हम आईपीएल देखते हैं और उस टूर्नामेंट के पहले भाग में जो स्कोर बने, वो डरा देने वाले होते हैं।’’