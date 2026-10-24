गौतम गंभीर की सलाह तिलक वर्मा के आई काम, मैच विनिंग पारी खेलने के बाद खुद बताई अंदर की बात
स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शनिवार को मैच विनिंग पारी खेलने के बाद बताया कि उन्होंने दूसरे मैच से पहले कोच गौतम गंभीर और सितांशु से बात की थी। कोच ने कहा था कि पूरा इंडिया उन पर विश्वास करता है और अगर वह अंत तक रहे तो मैच जिता सकते हैं।
भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च में दूसरे टी20 मैच में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी की दमदार पारियों की बदौलत जीत हासिल की। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 70 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और नमन धीर-नीतीश के साथ मिलकर टीम को दबाव से निकालते हुए दमदार जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद बताया कि उन्होंने मैच से पहले कोच गौतम गंभीर और सितांशु कोटक से बात की थी और इन कोच ने उनसे कहा कि इंडिया को उनमें विश्वास है और अगर वह अंत तक टिके रहे तो टीम के लिए मैच जीता सकते हैं। तिलक को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
मुझे खुद पर गर्व है
तिलक वर्मा ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में कहा, ''उस समय मैं सिर्फ अंत तक खेलने के बारे में सोच रहा था। आज मैच से पहले, मैं कोच गंभीर सर, और सितांशु कोटक सर से बात कर रहा था। मैं दोनों से बात कर रहा था और उन्होंने एक चीज कही थी कि हम सब विश्वास करते हैं और पूरा इंडिया तुम पर विश्वास करता है। अगर तुम अंत तक रहोगे, तब तुम हम सबके लिए मैच जीतोगो। इसलिए यही दिमाग में चल रहा था। मैं मैच को जितना हो सके उतना आखिर तक ले जाना चाहता था। और दिन के अंत में वही हुआ जिसका सबको विश्वास था। इसलिए मुझे खुद पर गर्व है।''
तिलक को मिला प्लेयर ऑफ द मैच
भारत का यह 300वां टी 20 मुकाबला था लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत मैच में काफी पिछड़ गया है। हालांकि एक बार फिर तिलक ने अपनी बल्लेबाजी का शानदार परिचय दिया और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 69 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए उन्होंने मैच को भारत की झोली में ला दिया। तिलक ने 26 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली जबकि रेड्डी ने 13 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए। तिलक को छह चौकों और एक छक्के से सजी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 180 रन बनाए, जबकि भारत ने 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।
तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी