मौसम की वजह से फ्लॉप हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! भारतीय कोच ने क्यों कहा ऐसा?

संक्षेप: करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्थ में बारिश से प्रभावित ओडीआई में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दोनों के फेल होने का दोष एक तरह से मौसम को दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से बार-बार बाधा आई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली बारिश से प्रभावित मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दोनों के फेल होने का दोष एक तरह से मौसम को दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को एडिलेड में सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला होना है। मैच से एक दिन पहले मीडिया से बातचीत में कोटक ने विराट और रोहित के प्रदर्शन पर उठे सवालों को खारिज किया।

सितांशु कोटक ने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं सोचता। उन्होंने आईपीएल खेला और तैयारी भी बहुत अच्छी रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मौसम का निश्चित तौर पर बड़ा किरदार रहा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बल्लेबाजी की होती तो उसके साथ भी यही होता।’

भारतीय बैटिंग कोच ने आगे कहा, 'जब आपको पता ही न हो कि आपको कितने ओवर बैटिंग करनी है तो ऐसे में हर 4 या 5 ब्रेक के बाद प्लान बनाना आसान नहीं होता। हर 2 ओवर में तो आप खेलने जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत कठिन होता है।'

कोटक ने ये बताने की कोशिश की कि बारिश की वजह से न सिर्फ खिलाड़ियों के दिमाग में ये क्लियर नहीं था कि उन्हें कितने ओवर खेलने हैं, बल्कि बार-बार खेल रुकने और शुरू होने से एकाग्रता भी प्रभावित हुई।

कोटक ने यह भी बताया कि रोहित और कोहली दोनों ने दूसरे वनडे से पहले नेट्स में अच्छे अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अच्छे टच में दिखे हैं। उन्होंने कल (मंगलवार) बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।'