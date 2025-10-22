Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़The weather caused Virat Kohli and Rohit Sharma to flop Why did the Indian coach say this ind vs aus
मौसम की वजह से फ्लॉप हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! भारतीय कोच ने क्यों कहा ऐसा?

मौसम की वजह से फ्लॉप हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! भारतीय कोच ने क्यों कहा ऐसा?

संक्षेप: करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्थ में बारिश से प्रभावित ओडीआई में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दोनों के फेल होने का दोष एक तरह से मौसम को दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से बार-बार बाधा आई।

Wed, 22 Oct 2025 11:19 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। करीब 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली बारिश से प्रभावित मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दोनों के फेल होने का दोष एक तरह से मौसम को दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को एडिलेड में सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला होना है। मैच से एक दिन पहले मीडिया से बातचीत में कोटक ने विराट और रोहित के प्रदर्शन पर उठे सवालों को खारिज किया।

सितांशु कोटक ने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं सोचता। उन्होंने आईपीएल खेला और तैयारी भी बहुत अच्छी रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मौसम का निश्चित तौर पर बड़ा किरदार रहा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बल्लेबाजी की होती तो उसके साथ भी यही होता।’

ये भी पढ़ें:मैकग्रॉ ने बताया क्यों पर्थ वनडे में बुरी तरह फेल हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली
ये भी पढ़ें:हैरान मत होना अगर…कोहली-रोहित को लेकर गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी

भारतीय बैटिंग कोच ने आगे कहा, 'जब आपको पता ही न हो कि आपको कितने ओवर बैटिंग करनी है तो ऐसे में हर 4 या 5 ब्रेक के बाद प्लान बनाना आसान नहीं होता। हर 2 ओवर में तो आप खेलने जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत कठिन होता है।'

कोटक ने ये बताने की कोशिश की कि बारिश की वजह से न सिर्फ खिलाड़ियों के दिमाग में ये क्लियर नहीं था कि उन्हें कितने ओवर खेलने हैं, बल्कि बार-बार खेल रुकने और शुरू होने से एकाग्रता भी प्रभावित हुई।

कोटक ने यह भी बताया कि रोहित और कोहली दोनों ने दूसरे वनडे से पहले नेट्स में अच्छे अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अच्छे टच में दिखे हैं। उन्होंने कल (मंगलवार) बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।'

पर्थ में खेले गए वनडे में रोहित शर्मा 4 गेंदों में 8 रन ही बना सके। जोश हेजलवुड ने उनका विकेट लिया। विराट कोहली तो 8 गेंद खेलने के बावजूद बिना खाता खोले आउट हो गए थे। उन्हें मिचेल स्टार्क ने आउट किया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs Australia Virat Kohli Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |