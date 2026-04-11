वैभव सूर्यवंशी ने पावरप्ले में जिस तरह बैटिंग की…; रजत पाटीदार भी हुए कायल, जानें RCB की हार पर क्या कहा

ध्रुव जुरेल ने भले ही आरसीबी के खिलाफ 81 रनों की नाबाद पारी खेली हो, मगर पावरप्ले में वैभव सूर्यवंशी ने जो धमाल मचाया उसने ही आरसीबी की हार की कहानी लिखी। रजत पाटीदार भी उनकी इस पारी के कायल हो गए।

वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में 25 गेंदों पर 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। 202 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने पहले 6 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यह उनके आईपीएल इतिहास में पावरप्ले में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इसमें वैभव सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही। 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले वैभव ने पहले 6 ओवर में 18 गेंदों पर 57 रन बनाए। आरसीबी के कप्तान ने भी मैच के बाद कहा कि वैभव सूर्यवंशी की पारी ने ही आरआर और आरसीबी के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा किया।

रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने पावरप्ले में शुरुआत की, शुरुआती विकेट लिए, और वहां से 202 किए, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसी तरह, जिस तरह से उनके बैट्समैन, खासकर वैभव ने पावरप्ले में बैटिंग की, मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ।

(वेंकी अय्यर को इम्पैक्ट सब के तौर पर इस्तेमाल करने पर) मुझे लगता है कि हम जैसे हैं, मुझे लगता है कि हमारे पिछले मैचों में वह शानदार था। लेकिन मुझे लगता है कि इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला है।

सुयश को नहीं ला पाए, क्या इससे कोई फर्क पड़ा? मुझे लगता है कि उतना नहीं क्योंकि वेंकी (वेंकटेश अय्यर), शेप्पी (रोमारियो शेफर्ड) और केपी (क्रुणाल पांड्या) वहां थे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने तीनों बॉलर्स के साथ उन ओवर्स को मैनेज करना होगा। मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा।

मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर IPL, तो बहुत सारी गलतियां होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप इसे कैसे देखते हैं, और आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा।"

कैसा रहा RR vs RCB मैच? भारतीय क्रिकेट के 'धुरंधर' सूर्यवंशी के 26 गेंद में 78 रन की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के मैच में शुक्रवार को गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराकर अपना अश्वमेधी अभियान जारी रखा। उनकी उम्र के बाकी बच्चे जहां दसवीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बिहार के समस्तीपुर के 15 वर्ष के इस लड़के ने आरसीबी जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ 202 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल्स को दो ओवर बाकी रहते एकतरफा जीत दिलाई। ध्रुव जुरेल ने 43 गेंद में नाबाद 81 रन बनाकर 'फिनिशर' की भूमिका बखूबी निभाई।

रॉयल्स को एक बार फिर धमाकेदार शुरूआत दी सूर्यवंशी ने जो इस सत्र में नामी गिरामी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में तनिक भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। पिछले मैच में जहां उन्हें जसप्रीत बुमराह का मानमर्दन किया तो इस बार जोश हेजलवुड की बारी थी। टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज हेजलवुड की गेंदों पर सूर्यवंशी ने लगातार तीन चौके जड़े। वहीं तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह की गेंद पर लांग आन सीमा के ऊपर 80 मीटर का छक्का लगाया। उन्होंने 78 रन की अपनी पारी में 74 रन 15 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों के साथ बनाये।

जुरेल और सूर्यवंशी ने दूसरे विकेट के लिये 6.1 ओवर में 108 रन जोड़े। जुरेल ने अभिनंदन को खासी नसीहत देते हुए उनके एक ओवर में 24 रन बनाये। क्रिकेट जगत में जहां 200 के स्ट्राइक रेट की बात होती है, सूर्यवंशी ने 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाये। ऐसा लग रहा है मानो वह रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने ही नहीं बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी की नयी परिभाषा गढने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं।