Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़The way Vaibhav played today, it seems.. What Vaibhav Suryavanshis father said on winning the Under-19 World Cup
आज जो वैभव खेला है वो तो लगता है..., अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी के पिता?

आज जो वैभव खेला है वो तो लगता है..., अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी के पिता?

संक्षेप:

वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के U-19 विश्व कप जीतने पर खुशी जताई। उन्होंने पूरी टीम के खेल की सराहना की। साथ ही, वैभव सूर्यवंशी की पारी को ऐतिहासिक भी करार दिया। टीम की जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए संजीव के चेहरे पर चमक और खुशी साफ देखी जा रही थी। उन्होंने क्या कहा जानिए

Feb 07, 2026 07:15 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में 100 रनों से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। फाइनल में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली जिसकी वजह से टीम इंडिया ने मैच में शुरू से ही अपनी पकड़ मजबूत की और 6वीं बार विश्व विजेता बनी। टीम इंडिया के विश्व कप जीतने पर अब वैभव सूर्यवंशी के पिता की प्रतिक्रिया आई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के विश्व कप जीतने पर खुशी जताई। उन्होंने पूरी टीम के खेल की सराहना की। साथ ही, वैभव सूर्यवंशी की पारी को ऐतिहासिक भी करार दिया। टीम की जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए संजीव के चेहरे पर चमक और खुशी साफ देखी जा रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज में खुद के बेटे पर और संपूर्ण भारतीय टीम पर गर्व साफ देखा जा सकता था।

वैभव सूर्यवंशी के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा- "वैभव ने बहुत अच्छा खेला। वैभव के साथ सारे लड़कों ने अच्छा खेला। पूरी टीम ने अच्छा खेला। पूरे टूर्नामेंट में सारे बच्चों ने अच्छा खेला।" वैभव की फाइनल में खेली गई पारी पर बात करते हुए संजीव काफी खुश नजर आए। उनकी चेहरे पर खुशी थी और वे बोल रहे थे कि- "आज जो वैभव खेला है वो तो हमको लगता है ऐतिहासिक पारी है।" उन्होंने आगे कहा "आज हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसके लिए बहुत खुश हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं।" उन्होंने कहा- "मेरे साथ-साथ हमारा पूरा देश खुश है और आज हम सब खुशियां मना रहे हैं।"

वैभव सूर्यवंशी के पिता से सवाल पूछा गया कि क्या वैभव इंडिया खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "आप सबका पूरे देश का बिहार का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही वैभव आगे भारतीय टीम के लिए खेलेगा।"

बता दें कि जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबले में वैभव ने बाउंड्रीज पे डील किया। उन्होंने 175 रनों की पारी खेली जिसमें 15 चौके और 15 छक्के जड़े। यानी 175 में से 150 रन तो उन्होंने चौकों-छक्कों से बनाए। इस बड़ी पारी में वैभव ने सिर्फ 25 रन दौड़कर पूरे किए। वैभव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

U19 World Cup
