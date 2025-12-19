चौथा टी20 रद्द होने के बाद टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा UPCA, बताया कब, कहां और कैसे मिलेगा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद दर्शकों को टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। ऑफलाइन टिकट वालों को इसके लिए इकाना स्टेडियम के काउंटर पर जाना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद दर्शकों को टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह मैच शाम सात बजे से खेला जाना था लेकिन बुधवार को घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण इकाना स्टेडियम में छठे निरीक्षण के बाद आखिरकार रात साढ़े नौ बजे इसे रद्द कर दिया गया।

यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बयान में कहा, ‘जिन दर्शकों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे उन्हें उनके भुगतान के वास्तविक तरीके से टिकट की रकम वापस मिल जाएगी।’

उन्होंने कहा, ‘रिफंड से जुड़े नोटिफिकेशन पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। टिकट धारकों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल चेक करते रहें।’

जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदे थे वे 20, 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे के बीच इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर दो पर बॉक्स ऑफिस से अपने पैसे वापस ले सकते हैं।

बयान के अनुसार, ‘ऑफलाइन टिकट धारकों को खुद मौजूद रहना होगा और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अपने असली टिकट के साथ सरकारी पहचान पत्र की प्रति साथ लानी होगी।’

उन्होंने कहा, ‘टिकटधारक ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज अपनी बैंक जानकार के साथ जमा करेंगे। काउंटर पर दिए गए रिफंड फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें। वेरिफिकेशन के लिए भरे हुए फॉर्म के साथ असली टिकट जमा करें।’