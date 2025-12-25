Cricket Logo
पहले विकेट के पीछे और अब पर्दे के पीछे से धोनी ने किया कमाल, झारखंड को ऐसे बनवाया चैंपियन

संक्षेप:

शाहबाज नदीम ने बताया है कि एमएस धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हों, लेकिन वे झारखंड के घरेलू क्रिकेट और वहां के खिलाड़ियों पर बहुत गहराई से नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की टीम को शिखर तक पहुंचाने में धोनी का बड़ा योगदान रहा है।

Dec 25, 2025 02:50 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड़ की टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहली बार खिताब जीता। ट्रॉफी जीतने पर युवाओं से सजी इस टीम के खिलाड़ियों और कप्तान की सबने खूब प्रशंसा की है। हालांकि झारखंड की इस ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान भारत के महान कप्तान एमएस धोनी का भी रहा है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी शाहबाज नदीम ने बताया है कि सीजन शुरू होने से पहले कोचिंग स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों के चयन करने के निर्णय के दौरान एमएस धोनी की सलाह ली गई थी और उन्होंने भी इसमें काफी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

भारतीय टीम के दिग्गज एमएस धोनी अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान विकेट के पीछे से मैच का रूख बदल देते थे। फील्डिंग सेट करने से लेकर गेंदबाजों को हर एक गेंद की लाइन बताने तक, धोनी हर चीज में माहिर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर से संन्यास लेने के बाद भी धोनी का दिमाग खेल को लेकर उतना ही एक्टिव है, जितना क्रिकेट के मैदान पर रहता है। किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया। इस जीत के बाद कप्तान और कुमार कुशाग्र जैसे खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हुई और होनी भी चाहिए। हालांकि झारखंड की टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में एमएस धोनी का बड़ा योगदान रहा।

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम ने हाल ही में खुलासा किया है कि धोनी झारखंड के हर घरेलू खिलाड़ी के प्रदर्शन और आंकड़ों पर पैनी नजर रखते हैं। शाहबाज नदीम के अनुसार, सीजन की शुरुआत में हेड कोच रतन कुमार और गेंदबाजी कोच सनी गुप्ता की नियुक्ति धोनी की सलाह पर ही की गई थी।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक नदीम ने कहा, ''जब हमने सीजन की शुरुआत की, कोचिंग स्टॉफ की नियुक्ति से लेकर खिलाड़ियों तक, हमने हमेशा उनकी (धोनी) सलाह और सुझाव लिया। धोनी भाई हर मैच को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। उन्हें झारखंड के प्रत्येक घरेलू खिलाड़ी के आंकड़े और उनकी ताकत-कमजोरियों के बारे में पूरी जानकारी है। यह देखना सुखद है कि इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे राज्य की टीम को आगे बढ़ाने में इतनी गहरी दिलचस्पी ले रहा है।"

टूर्नामेंट के दौरान धोनी लगातार झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों और कोचों के संपर्क में थे और खिलाड़ियों के सुधार के लिए अपने इनपुट्स दे रहे थे। धोनी ने अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि अब भी वह आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। बता दें कि सीजन शुरू होने से पहले, पूर्व खिलाड़ी शाहबाज नदीम और सौरभ तिवारी को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) का जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाया गया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
