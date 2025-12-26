Year ender 2025: तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, बुमराह नहीं, लेकिन कुलदीप का टॉप-5 में नाम
साल 2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के जैकब डफी हैं। उन्होंने इस साल कमाल का प्रदर्शन करते हुए तीनों फॉर्मेट में कुल 81 विकेट चटकाए हैं। टॉप-5 की लिस्ट में भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल हैं।
डफी ने इस साल कुल 36 मैच खेले, जिसकी 39 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 81 विकेट हासिल किए। डफी के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने अपनी टीम में जोश हेजलवुड के बैकअप के रूप में शामिल किया है।
साल 2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, जिन्होंने 31 मैचों की 34 पारियों में 65 विकेट झटके हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 27 मैचों की 29 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं और वे मुजरबानी के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बहरीन के अली दाऊद साल 2025 में 63 विकेट झटके हैं और वे सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 2025 भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के लिए भी शानदार गुजरा है। कुलदीप ने इस साल तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन गेंदबाजी की है। कुलदीन ने 2025 में कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी 28 पारियों में 60 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप ने इस साल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है।
2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
जैकब डफी (न्यूजीलैंड)-81
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)- 65
मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)-65
अली दाऊद (बहरीन)- 63
कुलदीप यादव (भारत)- 60
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 56
साल 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने 14 मैचों की 24 पारियों में 56 विकेट लिए हैं। बता दें कि स्टार्क ने इसी साल टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जबकि वे वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। स्टार्क ने एशेज सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों के साथ अब तक शानदार प्रदर्शन किया है।