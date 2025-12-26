Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़The top 5 bowlers with the most wickets in international cricket in 2025 one Indian player is also in list
Year ender 2025: तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, बुमराह नहीं, लेकिन कुलदीप का टॉप-5 में नाम

Year ender 2025: तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, बुमराह नहीं, लेकिन कुलदीप का टॉप-5 में नाम

संक्षेप:

साल 2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के जैकब डफी हैं। उन्होंने इस साल कमाल का प्रदर्शन करते हुए तीनों फॉर्मेट में कुल 81 विकेट चटकाए हैं। टॉप-5 की लिस्ट में भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल हैं।

Dec 26, 2025 06:10 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के जैकब डफी हैं। उन्होंने इस साल कमाल का प्रदर्शन करते हुए तीनों फॉर्मेट में कुल 81 विकेट चटकाए हैं। डफी ने इस साल कुल 36 मैच खेले, जिसकी 39 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 81 विकेट हासिल किए। डफी के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने अपनी टीम में जोश हेजलवुड के बैकअप के रूप में शामिल किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साल 2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, जिन्होंने 31 मैचों की 34 पारियों में 65 विकेट झटके हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 27 मैचों की 29 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं और वे मुजरबानी के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बहरीन के अली दाऊद साल 2025 में 63 विकेट झटके हैं और वे सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 2025 भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के लिए भी शानदार गुजरा है। कुलदीप ने इस साल तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन गेंदबाजी की है। कुलदीन ने 2025 में कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी 28 पारियों में 60 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप ने इस साल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है।

2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

जैकब डफी (न्यूजीलैंड)-81

ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)- 65

मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)-65

अली दाऊद (बहरीन)- 63

कुलदीप यादव (भारत)- 60

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 56

साल 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने 14 मैचों की 24 पारियों में 56 विकेट लिए हैं। बता दें कि स्टार्क ने इसी साल टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जबकि वे वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। स्टार्क ने एशेज सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों के साथ अब तक शानदार प्रदर्शन किया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |