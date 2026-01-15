टी20 विश्व कप में अभी समय, फिलहाल फोकस सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज पर: डोएशे

संक्षेप: भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे का कहना है कि अगले महीने होने वाला टी20 विश्व कप अभी ‘काफी दूर’ है और टीम का ध्यान फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही एकदिवसीय श्रृंखला पर है। सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं और इस तरह तीसरा और आखिरी मैच अब निर्णायक हो गया है।

भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे का कहना है कि अगले महीने होने वाला टी20 विश्व कप अभी ‘काफी दूर’ है और टीम का ध्यान फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही एकदिवसीय श्रृंखला पर है। सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं और इस तरह तीसरा और आखिरी मैच अब निर्णायक हो गया है।

डिफेंडिंग चैंपियन भारत सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप की सह मेजबानी करेगा। वे न्यूजीलैंड के साथ एक कड़ी एकदिवसीय श्रृंखला खेल रहे हैं जिसका निर्णायक मैच रविवार को इंदौर में होना है।

भारत के दूसरा वनडे सात विकेट से हारने के बाद डोएशे कहा, ‘इस बात की पूरी संभावना है कि आप विश्व कप पर इतना ध्यान दें कि आप सोचें कि इस हफ्ते के ये तीन मैच आएंगे और चले जाएंगे। इससे हम कुछ नहीं सीखते और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते।’

उन्होंने कहा, ‘रणनीति (के लिहाज से), मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसे हमें (टी20) विश्व कप की तैयारी के मामले में टालना पड़ा हो। हम पूरी तरह से इस श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हर श्रृंखला महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से इन खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है।’

डोएशे ने कहा, ‘विश्व कप अब भी काफी दूर है लेकिन यह श्रृंखला बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छी आदतें डालने के बारे में है इसलिए हम दोनों का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और टी20 विश्व कप के उत्साह को कुछ और दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं।’

डोएशे ने उन खिलाड़ियों को ‘सुरक्षित’ रखने की जरूरत पर जोर दिया जो टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, ‘आप उन खिलाड़ियों को बचाना चाहते हैं जो टी20 विश्व कप में खेलने वाले हैं और हम इसके बारे में सोच रहे हैं।’