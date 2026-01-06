ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग को दी जा रही है धीमी मौत, स्पिन की कला का घुट रहा गला

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग को एक तरह से धीमी मौत दी जा रही है। स्पिन की कला का गला यहां घुट रहा है, क्योंकि एशेज सीरीज के आखिरी मैच में तो किसी टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं रखा है।

सिडनी क्रिकेक ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही इंग्लैंड ने किसी स्पेशलिस्ट को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1888 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी टेस्ट मैच में सिडनी के मैदान पर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के बिना उतरी है। इस मैदान पर अक्सर देखने को मिलता था कि स्पिनरों को भी खूब मदद मिलती थी और चौथी पारी में स्पिनर अपना दमखम दिखाते थे, लेकिन मौजूदा कंडीशन्स को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग को स्लो डेथ यानी धीमी मौत दी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट खेलने की बाट देख रहे टॉम मर्फी को निराशा ही मिली। उनको पूरी सीरीज में मौका नहीं मिल सका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने प्रोपर पेस बॉलिंग को तरजीह दी। ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक समय तक स्पिनर भी कारगार साबित होते थे, लेकिन अब वे टीम के इर्द-गिर्द भी नजर नहीं आते। पिंक बॉल टेस्ट कोई एक्सपेरीमेंट नहीं था, बल्कि यही सब हमको ब्रिसबेन, मेलबर्न और सिडनी में देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी स्पिनर को सीरीज में सिर्फ दो मौके मिले। एक मैच में उन्होंने 5 विकेट भी निकाले।

एशेज सीरीज को देखें तो ऑस्ट्रेलिया से संदेश एकदम साफ मिला है। ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में अब स्पिन की जरूरत नहीं है और टीम सिलेक्शन में इसकी सच्चाई दिख भी रही है। ऑस्ट्रेलिया में स्पिन की स्लो डेथ के पीछे कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि तैयारी है। ऑस्ट्रेलियाई क्यूरेटरों ने ग्रीन टॉप और सीम-फ्रेंडली पिचों पर ज्यादा ध्यान दिया है। अक्सर पिच पर 8 से 10 mm घास छोड़ दी जाती है, जहां स्पिनरों के लिए कुछ नहीं होता। ऐसा करने के पीछे इरादा है कि फ्लैट ट्रैक न बनें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में परिणाम मिलें। भले ही स्पिन की कला का गला घोंट दिया जाए।

जिस मैच में एक दिन में 90 ओवर और मैच में करीब 450 ओवर तक हो सकते हैं। उस पूरी सीरीज में दोनों टीमों के स्पिनरों ने कुल 130 ओवर के करीब ही फेंके हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई तीन या उससे ज्यादा मैचों की किसी भी टेस्ट सीरीज में स्पिन द्वारा फेंकी गई सबसे कम गेंदें हैं। 9 ही विकेट स्पिनरों को मिले हैं और इसमें से 8 विकेट अकेले एडिलेड टेस्ट मैच में स्पिनरों को मिले, जो कि सीरीज का तीसरा टेस्ट था। उस मुकाबले में नाथन लियोन खेले थे, जो एक पारी में दो और एक पारी में 3 विकेट लेने में सफल हुए थे।