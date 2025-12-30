PCB ने टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद की छुट्टी की, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से 3 महीने पहले ही तोड़ा नाता
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने राष्ट्रीय टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद से उनके अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले ही अलग होने का फैसला किया है। पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर अजहर का अनुबंध मार्च 2026 तक था, लेकिन उन्हें पहले ही हटा दिया गया है। पाकिस्तान अपना अगला टेस्ट मार्च 2026 में खेलेगा।
बोर्ड के करीबी एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, ‘अजहर का अनुबंध मार्च में समाप्त हो रहा है और पाकिस्तान की टीम का टेस्ट दौरा मार्च 2026 से शुरू होगा, इसलिए बोर्ड नए मुख्य कोच के लिए अपनी रणनीति अभी से तैयार करना चाहता है।’
अजहर का बोर्ड के साथ दो साल का अनुबंध था। उन्हें पिछले साल टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था।
सूत्रों के अनुसार पीसीबी ने टेस्ट टीम के लिए नए मुख्य कोच की तलाश शुरू कर दी है और सहायक स्टाफ में भी फेरबदल हो सकता है।
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत पाकिस्तान के दौरे की शुरुआत मार्च 2026 में बांग्लादेश के दौरे से होगी। इसके बाद वह जुलाई में वेस्टइंडीज और अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड का दौरा करेगा।
इसके बाद पाकिस्तान नवंबर-दिसंबर 2026 और मार्च 2027 में क्रमशः श्रीलंका और न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा।
50 वर्ष के अजहर महमूद ने अपने करियर में पाकिस्तान के लिए 21 टेस्ट मैच और 143 ओडीआई खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 900 रन और 39 विकेट दर्ज हैं। ओडीआई में महमूद ने 123 विकेट लिए हैं और 1521 रन बनाए हैं। उन्हें आकिब जावेद की जगह पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया था।