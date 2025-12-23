PCB ने भारतीय खिलाड़ियों पर उकसावे वाले व्यवहार का लगाया आरोप, ICC भी जा सकता है

संक्षेप: Under-19 Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर उकसाने वाले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस बारे में आईसीसी को औपचारिक रूप से सूचित करने पर विचार कर रहे हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर उकसाने वाले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस बारे में आईसीसी को औपचारिक रूप से सूचित करने पर विचार कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुबई में रविवार को खेले गए इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया।

मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कई बार कहासुनी हुई। मैच से पहले और बाद में दोनों टीमों ने हाथ भी नहीं मिलाए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में नकवी ने कहा, ‘अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगातार उकसाते रहे।’

उन्होंने आगे कहा, ‘पाकिस्तान इस घटना के बारे में आईसीसी को औपचारिक रूप से सूचित करेगा। राजनीति और खेल को हमेशा अलग रखना चाहिए।’

पाकिस्तान टीम के मेंटर-सह-मैनेजर सरफराज अहमद ने भी भारतीय युवा खिलाड़ियों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त की।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘भारतीय खिलाड़ियों का व्यवहार और रवैया अच्छा नहीं था और अनुचित था।’

पाकिस्तान अगर औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराता है, तो आईसीसी केवल मैच रेफरी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट पर ही विचार करेगा।

इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के राजनयिक संबंध बुरी तरह बिगड़ गए हैं। इसमें आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी।